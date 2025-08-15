Hà Nội tổng rà soát phương tiện cá nhân

126 xã, phường được đề nghị rà soát, thống kê số ôtô, xe máy cá nhân, gồm cả việc sử dụng xăng, dầu hay điện để phục vụ chuyển đổi phương tiện xanh.

Theo văn bản của Sở Xây dựng Hà Nội, cùng với phương tiện cá nhân, chính quyền xã, phường sẽ thống kê số dân, số hộ gia đình có vị trí, điều kiện sạc xe điện tại nhà; rà soát vị trí có thể lắp đặt trạm sạc xe điện trên các loại hình đất.

Nguyên tắc lựa chọn vị trí lắp đặt trạm sạc là ưu tiên tận dụng đất công, đất trống hoặc điểm có sẵn hạ tầng. Nhóm ưu tiên thứ nhất là các bãi giữ xe công cộng, trụ sở, nhà văn hóa, UBND xã, phường, sân vận động, trung tâm thương mại, nhà chờ xe buýt, công viên. Tiếp đến là các khu vực đã có nguồn điện hoặc dễ kéo điện, có mặt bằng ổn định, tránh đất đang tranh chấp.

Vị trí lắp trạm sạc phải đáp ứng nhu cầu thực tế là gần khu đông dân cư, chung cư, trường học, chợ, tuyến xe buýt, hoặc nơi có nhu cầu di chuyển cao bằng xe máy, ôtô điện. Hạn cuối rà soát là giữa tháng 8.

Các phương tiện lưu thông trên vành đai 3 hồi cuối tháng 4/2025. Ảnh: Phạm Chiểu

Các xã, phường cũng được đề nghị đưa ra đề xuất về nhiệm vụ, giải pháp trong việc thực hiện Chỉ thị số 20 ngày 12/7 của Thủ tướng, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện Chỉ thị.

Theo Chỉ thị 20, Hà Nội phải triển khai các giải pháp để tổ chức, cá nhân chuyển đổi phương tiện, bảo đảm đến ngày 1/7/2026 không còn xe môtô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu) lưu thông trong vành đai 1.

Từ ngày 1/1/2028, ngoài cấm xe môtô, xe gắn máy chạy xăng dầu, ôtô cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng bị hạn chế trong vành đai 1 và 2; đến năm 2030 áp dụng với toàn bộ phương tiện cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong phạm vi vành đai 3.

Vị trí 4 trạm sạc quanh khu vực vành đai 1, theo đề xuất của Công ty Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội. Đồ họa: Đỗ Nam

Sau khi Thủ tướng ban hành Chỉ thị, thành phố đã xây dựng dự thảo Nghị quyết về chuyển đổi phương tiện xanh (xe điện) và phát triển hệ thống trạm sạc. Dự thảo đưa ra một số chính sách về hỗ trợ tài chính và ưu đãi, như người dân tại vùng phát thải thấp có xe máy chạy xăng hoặc diesel (đăng ký trước thời điểm nghị quyết có hiệu lực) khi chuyển đổi sang phương tiện xanh có giá trị từ 15 triệu đồng trở lên sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng. Mức hỗ trợ 4 triệu đồng áp dụng với hộ cận nghèo; 5 triệu với hộ nghèo. Mỗi cá nhân được hỗ trợ tối đa một xe đến hết năm 2030.

Cùng với đó, thành phố dự kiến miễn 100% lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký biển số đối với phương tiện giao thông xanh từ ngày nghị quyết có hiệu lực đến hết năm 2030.

Thống kê sơ bộ của Sở Xây dựng, Hà Nội hiện có khoảng 8 triệu xe máy, gần 1,5 triệu xe ôtô, tốc độ gia tăng phương tiện cá nhân của thành phố là 4,5% mỗi năm. Quy hoạch dành cho giao thông tĩnh phải đạt 3-4%, nhưng Hà Nội hiện chưa đạt 1%. Tỷ lệ diện tích đất dành cho giao thông trên diện tích đất xây dựng đô thị ở Hà Nội chỉ đạt 12,13%, bằng một nửa so với quyết định của Chính phủ về quy hoạch giao thông vận tải Hà Nội (chỉ tiêu là 20-26% cho đô thị trung tâm).

Võ Hải