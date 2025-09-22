Hà Nội sẽ xây dựng công viên dọc sông Tô Lịch

Dự án công viên dọc sông Tô Lịch có tổng đầu tư dự kiến hơn 4.600 tỷ đồng với nhiều hạng mục như: quảng trường, sân chơi, đường dạo, cây xanh...

Ngày 22/9, UBND TP Hà Nội đã có tờ trình về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên hai bên sông Tô Lịch, dự kiến trình HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 26 ngày 30/9.

Dự án sử dụng gần 738.000 m2 đất tại 12 phường có sông đi qua gồm: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt và Hoàng Liệt. Các hạng mục chính gồm: cây xanh, sân đường, vỉa hè và quảng trường, tường kè chắn bồn cây, đường dạo ven sông, hệ thống bậc, bãi đỗ xe, sân chơi, sân thể thao, đường cho người đi bộ...

Sông Tô Lịch đoạn qua phường Cầu Giấy, ảnh chụp ngày 18/9. Ảnh: Hoàng Phong

Đơn vị đề xuất lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi là Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group). Sơ bộ tổng mức đầu tư trên 4.665 tỷ đồng từ nguồn vốn theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), thanh toán bằng quỹ đất. Thành phố dự kiến dành 94 ha đất tại xã Phúc Thịnh, thuộc huyện Đông Anh cũ, để thanh toán cho nhà đầu tư.

Dự án được thực hiện trong hai năm, từ quý III/2025 đến quý III/2027, ngày khởi công dự kiến vào dịp kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Sông Tô Lịch dài 13,4 km, điểm đầu từ mương Nghĩa Đô (Hoàng Quốc Việt), điểm cuối thoát ra sông Nhuệ qua đập Thanh Liệt, hoặc ra sông Hồng qua trạm bơm Yên Sở công suất 90 m3/s. Vốn là chi lưu của sông Hồng, nhiều năm qua Tô Lịch bị ô nhiễm nặng do gián đoạn nguồn bổ cập, chủ yếu nhận nước thải, nước mưa và một phần từ Hồ Tây.

Thời gian qua, TP Hà Nội đã triển khai các giải pháp cải thiện môi trường cho sông như bổ cập nước, thu gom nước thải, nạo vét lòng sông, chỉnh trang kè, vệ sinh hai bờ. Hiện thành phố hoàn thành việc bổ cập nước cho sông từ Hồ Tây và nhà máy Yên Xá.

