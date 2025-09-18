Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết thành phố đặt mục tiêu dừng hẳn việc chôn lấp rác sinh hoạt, thay thế bằng công nghệ xử lý hiện đại.

Sáng 18/9, tại lễ khánh thành Nhà máy điện rác Seraphin (xã Tùng Thiện, thị xã Sơn Tây cũ), ông Đông cho biết mỗi ngày Hà Nội phát sinh hơn 7.600 tấn rác thải sinh hoạt - khối lượng khổng lồ tạo áp lực lớn lên hạ tầng, môi trường và đời sống dân cư. Trong nhiều năm, phần lớn rác được xử lý bằng chôn lấp, phương pháp lạc hậu và tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm.

Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh thăm quan Nhà máy điện rác Seraphin sáng 18/9. Ảnh: Hoàng Phong

Theo Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, việc đưa nhà máy điện rác Seraphin vào vận hành là bước chuyển từ chôn lấp sang xử lý hiện đại, biến rác thành nguồn lực, từ "vấn đề" thành "giá trị", góp phần xây dựng kinh tế tuần hoàn.

"Việc khánh thành Nhà máy Seraphin mới là bước khởi đầu", ông Đông nói, cho biết Hà Nội đặt mục tiêu chấm dứt hoàn toàn chôn lấp rác sinh hoạt, thay thế bằng công nghệ xử lý hiện đại như đốt rác phát điện, tái chế, tái sử dụng, đồng thời thúc đẩy phân loại tại nguồn và xây dựng hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý đồng bộ.

Nhà máy điện rác Seraphin nhìn từ trên cao. Ảnh: Văn Lộc

Nhà máy điện rác Seraphin có tổng vốn gần 5.000 tỷ đồng, diện tích 6,28 ha, khởi công tháng 3/2022, bắt đầu tiếp nhận rác từ tháng 5 và phát điện thương mại từ tháng 7. Công suất xử lý 2.250 tấn rác/ngày, phát điện 37 MW, sử dụng công nghệ đốt Martin (Đức). Nhà máy hiện xử lý khoảng 1/3 lượng rác thải sinh hoạt hằng ngày của Hà Nội, giúp giảm 97-98% tỷ lệ chôn lấp.

Các sản phẩm phụ của quá trình xử lý được tái chế, đưa vào sử dụng cho phát triển kinh tế - xã hội: điện phát lên lưới quốc gia, tro xỉ dùng sản xuất bêtông đúc sẵn, gạch không nung. Từ năm 2026, nhà máy dự kiến mở cửa miễn phí cho người dân và học sinh tham quan, học tập mô hình xử lý rác hiện đại, góp phần bảo vệ môi trường Thủ đô.

Hà Nội sẽ chấm dứt hoàn toàn việc chôn lấp rác thải Các đại biểu thăm quan, cắt băng khánh thành Nhà máy điện rác Seraphin sáng 18/9. Video: Văn Lộc

Ngoài Seraphin, Nhà máy điện rác Sóc Sơn đang tiếp nhận 4.000-5.000 tấn/ngày, phát điện 90 MW. Thành phố cũng có kế hoạch khai quật rác cũ đã chôn lấp để xử lý, biến bãi rác thành công viên.

Tháng 6 vừa qua, HĐND thành phố đã thông qua chủ trương xây dựng thêm nhà máy đốt rác phát điện tại Nam Sơn (huyện Sóc Sơn cũ), nhằm xử lý rác phát sinh hằng ngày, rác tồn lưu và bùn thải, cải thiện môi trường khu vực.

Võ Hải