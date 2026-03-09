Hà Nội nghiên cứu thí điểm xích lô điện

Nhằm chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, Sở Xây dựng đã làm việc với Tổng công ty Du lịch Hà Nội để nghiên cứu phát triển xích lô điện phục vụ khách du lịch.

Sở Xây dựng vừa báo cáo UBND TP Hà Nội kết quả triển khai một số nhiệm vụ trong lộ trình chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, trong đó có xích lô du lịch.

Theo đó, Sở đã làm việc với các sở, ngành và đơn vị liên quan, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xích lô để nghiên cứu, thiết kế phương tiện phù hợp. Tuy nhiên, do số lượng ít (khoảng 80 chiếc), mẫu thiết kế phải theo yêu cầu giữ nguyên kiểu dáng như xích lô hiện tại nên các nhà cung cấp đã từ chối hợp tác.

Xích lô chở khách du lịch đi ngang qua trụ sở UBND TP Hà Nội hồi cuối năm 2025. Ảnh: Võ Hải

Vì thế, Sở Xây dựng đã làm việc với Tổng công ty Du lịch Hà Nội để nghiên cứu phát triển sản phẩm xích lô điện phục vụ khách du lịch. Hiện đơn vị này khảo sát và xây dựng các phương án triển khai, đánh giá tính khả thi.

Để bảo đảm tính cạnh tranh và phát triển dịch vụ xích lô du lịch, Sở Xây dựng đề xuất thành phố cho phép Tổng công ty Du lịch Hà Nội thí điểm xích lô điện trong 12 tháng.

Thống kê của Sở Xây dựng thành phố đang có 260 xích lô được cấp phép hoạt động, chủ yếu phục vụ du khách trong và ngoài nước đến tham quan Thủ đô.

Cũng liên quan đến việc chuyển đổi phương tiện xanh, Sở Xây dựng TP Hà Nội đã làm việc với UBND xã Hương Sơn, HTX Dịch vụ du lịch chùa Hương và Công ty cổ phần ôtô TMT về việc sử dụng đò điện tại Lễ hội chùa Hương.

Các đơn vị thống nhất nghiên cứu sản xuất khoảng 20 phương tiện chạy điện có thiết kế tải trọng, vận tốc khai thác tương đương với đò truyền thống (có thể nghiên cứu thí điểm vận tốc khai thác lớn hơn nhưng không ảnh hưởng các phương tiện khác khi di chuyển và cảnh quan môi trường), đồng thời nghiên cứu lắp đặt trạm sạc điện, phương thức sạc điện phù hợp.

Dự kiến 6 xuồng điện sẽ được bàn giao trước ngày 24/3. Sở kiến nghị TP Hà Nội cho phép đưa các xuồng điện đã đăng ký, đăng kiểm đầy đủ và người điều khiển có chứng chỉ hành nghề vào thí điểm phục vụ du khách ngay trong lễ hội chùa Hương năm 2026.

Võ Hải