Hà Nội mở bán nhà xã hội gần 21 triệu đồng một m2

Hơn 400 căn nhà ở xã hội tại xã Đông Anh mở bán từ 21/10 với giá tạm tính 20,6 triệu đồng một m2.

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, chủ đầu tư khu nhà xã hội tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh (nay là xã Đông Anh) sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê mua đợt 1 từ ngày 21/10 đến 25/11. Thời gian dự kiến ký hợp đồng mua bán từ 24/12.

Đây là dự án do Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư, khởi công từ cuối năm ngoái. Khu nhà xã hội có tổng diện tích hơn 1,5 ha, gồm 4 khối nhà cao 9 tầng, 1 tầng hầm và 1 tum.

Tổng căn hộ để bán là 419 và 47 căn cho thuê mua. Giá bán dự kiến 20,6 triệu đồng một m2 (gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì), tương đương một căn từ 824 triệu đồng đến hơn 1,5 tỷ đồng.

Giá thuê mua tại dự án hơn 288.000 đồng một m2. Người thuê cần trả khoảng 11,5-22,1 triệu đồng mỗi tháng. Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao vào quý IV/2026.

Như vậy, đây là dự án nhà xã hội thứ 4 tại Hà Nội có giá bán trên 20 triệu đồng một m2. Trước đó, mức giá này được ghi nhận tại các dự án Rice City Long Châu, UDIC Hạ Đình, CT01 đến CT04 tại khu đô thị Kim Hoa.

Phối cảnh dự án khu nhà ở xã Uy Nỗ với sản phẩm thấp tầng và nhà xã hội. Ảnh: Tổng công ty 319

Từ cuối 2024 đến nay, nhiều dự án nhà xã hội tại thủ đô được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng. Ba năm trước, giá mở bán loại nhà này dưới 20 triệu đồng một m2, đến nay liên tục xuất hiện nơi bán 25-29,4 triệu đồng. Mới đây, Bộ Xây dựng đã đề nghị thành phố cho thanh tra, kiểm tra các dự án nhà xã hội có hiện tượng giá tăng vọt.

Mức trần thu nhập với cá nhân mua nhà xã hội được nâng lên 20 triệu đồng một tháng, tăng 5 triệu so với trước, song nhiều người dân lo ngại vẫn khó mua loại nhà ở này.

Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội, Hà Nội được giao làm 56.200 căn đến hết năm 2030 - thuộc nhóm cao nhất cả nước. Riêng năm nay, thủ đô cần hoàn thành 4.670 căn.

Sở Xây dựng cho biết đến nay, thành phố có một dự án đã hoàn thành với khoảng 1.340 căn hộ và 5 đủ điều kiện cung ứng ra thị trường (4.635 căn). Lũy kế giai đoạn 2021-2025, thành phố có 16 dự án đủ điều kiện mở bán với hơn 17.300 căn.

Ngọc Diễm