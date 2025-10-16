Hà Nội hướng tới 'thành phố kết nối toàn cầu'

TP Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành “Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, hướng tới tầm vóc “thành phố kết nối toàn cầu” vào năm 2045.

Sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030, khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, với 550 đại biểu đại diện gần 500.000 đảng viên toàn Đảng bộ. Đây là sự kiện chính trị quan trọng định hướng tầm nhìn phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới.

Báo cáo chính trị trình Đại hội cho biết nhiệm kỳ 2020-2025, Hà Nội đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 17 dù chịu tác động nặng nề từ đại dịch Covid-19 và biến động kinh tế thế giới. Kinh tế tăng trưởng bình quân 6,57%/năm, cao hơn mức chung cả nước; quy mô GRDP đạt khoảng 63 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người 7.200 USD; thu ngân sách ước đạt 2,2 triệu tỷ đồng, gấp 1,8 lần giai đoạn trước; tổng vốn đầu tư xã hội đạt 2,48 triệu tỷ đồng.

Đời sống người dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,52%, hạ tầng xã hội, giao thông, giáo dục, y tế được đầu tư mạnh mẽ. Nhiều dự án trọng điểm như đường vành đai 4, tuyến metro, các khu đô thị vệ tinh đang được triển khai, tạo chuyển biến trong liên kết vùng và phát triển đô thị.

Tuy nhiên, Thành ủy nhìn nhận kinh tế Hà Nội vẫn còn khoảng cách với nhiều thủ đô trong khu vực; năng suất lao động, tốc độ tăng trưởng và vốn đầu tư chưa đạt kế hoạch; công tác quy hoạch, quản lý đất đai, môi trường, hạ tầng chưa đồng bộ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại phiên trù bị, chiều 15/10. Ảnh: Hoàng Phong

Trong nhiệm kỳ tới, Hà Nội đặt mục tiêu khai thác hiệu quả tiềm năng, huy động nguồn lực trong và ngoài nước, trở thành trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đầu tàu về kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế. Đến năm 2030, Thủ đô hướng tới trình độ phát triển ngang tầm các thủ đô tiên tiến trong khu vực, là nơi "đáng sống" với môi trường xanh, thông minh, người dân hạnh phúc.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài, đến năm 2045, Hà Nội phấn đấu trở thành "thành phố kết nối toàn cầu", có chất lượng sống cao, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội toàn diện, GRDP bình quân đầu người đạt trên 36.000 USD. Riêng giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt hơn 12.000 USD, kinh tế số chiếm 40% GRDP, công nghiệp văn hóa chiếm khoảng 8%, chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,88 và chỉ số hạnh phúc 9/10.

Báo cáo chính trị xác định 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó ba khâu đột phá gồm: xây dựng chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút nhân tài; và đầu tư hệ thống hạ tầng hiện đại, thông minh, kết nối đồng bộ. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh Hà Nội phải "đi đầu trong cải cách thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng bộ máy phục vụ Nhân dân".

"Mỗi bước tiến của Hà Nội là một bước lan tỏa niềm tin cho cả nước, là lời khẳng định vị thế, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trên trường quốc tế", bà Hoài nói.

Những định hướng trên gắn với việc thực hiện Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065. Theo đó, Hà Nội đang điều chỉnh quy hoạch chung, mở rộng không gian phát triển theo mô hình đa cực với 5 đô thị vệ tinh; đầu tư hoàn thiện vành đai 4, đường sắt đô thị, hạ tầng số và trung tâm đổi mới sáng tạo Hòa Lạc; phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch, logistics và dịch vụ tài chính chất lượng cao.

Hà Nội hướng tới không chỉ là đầu tàu kinh tế của cả nước, mà còn là trung tâm đổi mới sáng tạo và giao lưu văn hóa của khu vực, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Võ Hải