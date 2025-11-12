Hà Nội giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND

Hà Nội giới thiệu bà Phùng Thị Hồng Hà để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND và ông Nguyễn Đức Trung để bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố.

Chiều 12/11, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 18 (nhiệm kỳ 2025-2030) họp thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai, thống nhất các nội dung về công tác cán bộ.

Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà tại hội nghị Thành ủy ngày 12/11. Ảnh: Hoàng Phong

Theo đó, bà Phùng Thị Hồng Hà, 54 tuổi, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 18, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố khóa 16 (nhiệm kỳ 2021-2026), được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, sẽ được miễn nhiệm do không đủ điều kiện về độ tuổi tái cử.

Ông Nguyễn Đức Trung, 51 tuổi, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 18, được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, thay ông Trần Sỹ Thanh đã được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 8.

Phó bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Giang Huy

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố biểu quyết để ông Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa 18, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy, được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa 18.

Chiều 13/11, HĐND thành phố Hà Nội sẽ họp kỳ chuyên đề (kỳ họp thứ 27) để xem xét, quyết định công tác nhân sự nêu trên.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đỗ Anh Tuấn. Ảnh: Hoàng Phong

Ngoài nội dung về nhân sự, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng thống nhất chủ trương đối với một số đề xuất của Đảng ủy UBND thành phố, gồm điều chỉnh phân cấp quản lý các lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; phân cấp và ủy quyền nhiệm vụ cho cấp xã. Hội nghị đồng thời thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng thông qua các văn bản do Ban Thường vụ Thành ủy khóa 18 trình, gồm quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy; chương trình công tác toàn khóa; chương trình công tác năm 2026; quy chế làm việc và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và năm 2026 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; cùng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố.

Võ Hải