Hà Nội giao hàng loạt khu đất để xây chung cư, nhà thấp tầng

Gần 8 ha đất tại các xã Phúc Thọ, Thường Tín, Sơn Đồng và phường Từ Liêm được giao cho doanh nghiệp để triển khai dự án nhà ở thương mại.

Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, các khu đất được thành phố bàn giao cho doanh nghiệp để triển khai 4 dự án.

Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư bền vững và phát triển PCI được giao 0,5 ha đất đã giải phóng mặt bằng tại phường Phú Thượng để thực hiện dự án Thái Hà Spring Garden. Doanh nghiệp này cũng được chuyển mục đích sử dụng 0,9 ha đất đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trong tổng số 1,4 ha đất, có hơn 1 ha dành xây nhà ở thương mại được giao đất có thu tiền sử dụng, không qua đấu giá, đấu thầu, thời hạn 50 năm. Còn diện tích 0,4 ha sẽ xây đường giao thông, không thu tiền sử dụng đất.

Khu nhà ở Thái Hà Spring Garden trước đây nằm trên địa bàn phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm cũ. Tổng mức dự án hơn 2.000 tỷ đồng, gồm ba tòa nhà cao 25 tầng, cung cấp gần 1.000 căn hộ.

Tại xã Phúc Thọ, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát (Hải Phát Land) được giao 1,5 ha đất để xây nhà ở thấp tầng khu Đồng Cá.

Dự án này có tổng diện tích gần 4,5 ha, gồm 1,5 ha đất đấu giá quyền sử dụng, gần 0,4 ha xây nhà ở xã hội, còn lại là đất công cộng dịch vụ. Nhà nước sẽ giao đất có thu tiền sử dụng với thời hạn 50 năm. Người mua nhà ở gắn liền với đất được sở hữu lâu dài.

Công ty Hải Phát phải xây dựng hạ tầng đồng bộ trên diện tích hơn 2,5 ha gồm khu vui chơi giải trí, sân vườn, bãi đỗ xe, đường giao thông, sau đó bàn giao cho UBND xã quản lý.

Một khu đất đấu giá tại xã Phúc Thọ. Ảnh: Anh Tú

Tại xã Thường Tín, thành phố cũng giao Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Minh Dũng 3,9 ha đất để triển khai khu nhà liền kề kết hợp thương mại, dịch vụ tại khu K1, K2, Đô thị số 4. Trong đó, có 1,5 ha đất xây nhà ở thương mại, còn lại là diện tích xây xanh, mặt nước, thể dục thể thao, hạ tầng giao thông.

Thành phố cũng giao hơn 1 ha đất tại khu đấu giá vị trí X6 trên địa bàn xã Lại Yên, huyện Hoài Đức cũ (nay là xã Sơn Đồng) cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển đô thị mới Hà Nội. Trong đó, 0,9 ha đất được quy hoạch xây nhà ở liền kề và biệt thự, thời hạn sử dụng 50 năm. Còn lại là đất cây xanh (215 m2) và công trình công cộng (600 m2). Sau khi hoàn thiện hạ tầng đồng bộ, nhà đầu tư sẽ bàn giao cho địa phương quản lý, vận hành.

Các nhà đầu tư phải đưa đất vào sử dụng trong vòng 12 tháng, nếu chậm tiến độ được gia hạn không quá 24 tháng. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao xác định mốc giới và bàn giao đất thực địa cho nhà đầu tư.

Từ cuối năm ngoái đến nay, nguồn cung nhà ở thương mại tại Hà Nội liên tục được bổ sung với giá bán leo thang. Theo hãng dịch vụ bất động sản CBRE, 9 tháng đầu năm, thành phố có gần 21.100 căn chung cư mở bán mới, tăng 10% so với cùng kỳ. Giá chào bán trung bình vượt 90 triệu đồng một m2. Tương tự, phân khúc nhà thấp tầng ghi nhận hơn 620 căn với đơn giá trung bình 198 triệu đồng một m2.

Ngọc Diễm