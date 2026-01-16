Hà Nội giao 4 ha đất xây nhà liền kề ở gần dự án Olympic

Gần 4 ha đất tại huyện Thường Tín (cũ) được giao cho công ty thành viên của HDMon Holdings để làm dự án nhà liền kề.

Ngày 14/1, UBND TP Hà Nội có quyết định giao hai khu đất tại xã Hồng Vân (huyện Thường Tín cũ) cho Công ty cổ phần Ngọc Tín Holdings (tiền thân là công ty Địa ốc HDMon Villas).

Doanh nghiệp thuộc HDMon Holdings được thành lập năm 2007, chuyên đầu tư, kinh doanh bất động sản. Trước đó, vào tháng 7/2025, họ đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất hai khu này.

Khu thứ nhất rộng gần 2 ha được quy hoạch làm nhà ở liền kề Thụy Hòa 2. Trong đó có 1,1 ha đất xây nhà, còn 0,9 ha làm đường giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật.

Khu thứ hai để xây nhà ở liền kề Thụy Hòa 3. Diện tích khoảng 1,9 ha gồm 0,9 ha xây dựng nhà ở, còn lại là đất giao thông, cây xanh.

Tổng diện tích 2 ha để xây nhà liền kề sẽ được Nhà nước thu tiền sử dụng đất, còn đất làm hạ tầng kỹ thuật được miễn khoản này. Vị trí dự án gần khu vực quy hoạch khu đô thị thể thao Olympic hơn 9.000 ha, có đường Vành đai 4 đi qua.

Thời gian qua, nguồn cung nhà ở thương mại tại Hà Nội liên tục được bổ sung với giá bán neo cao. Theo hãng dịch vụ bất động sản CBRE, tổng nguồn cung mới nhà liền thổ trong năm 2025 tại Thủ đô đạt hơn 3.800 căn, mức mở bán hàng năm khá lớn. Giá sơ cấp trung bình đạt 187 triệu đồng mỗi m2, thấp hơn 15% so với cuối năm 2024 do giỏ hàng ngoại thành chiếm tỷ trọng cao.

Ngọc Diễm