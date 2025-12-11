Hà Nội được tăng gấp hai lần mức bồi thường cho dự án lớn

HĐND TP Hà Nội được quyết định mức bồi thường, tái định cư cho dự án lớn, quan trọng cần làm ngay ở Thủ đô gấp hai lần quy định.

Theo Nghị quyết thí điểm một số chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn ở Thủ đô được Quốc hội thông qua ngày 11/12, HĐND hoặc Chủ tịch UBND TP Hà Nội có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án lớn trên địa bàn.

Các dự án lớn, quan trọng tại Thủ đô được xác định là đầu tư công, dự án cần triển khai ngay theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Nhóm này cũng gồm dự án sử dụng ngân sách địa phương hay thuộc danh mục thu hút nhà đầu tư chiến lược có tổng mức đầu tư 30.000 tỷ đồng trở lên; dự án cải tạo chung cư cũ; xử lý các điểm nghẽn về ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường.

Về mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, HĐND TP Hà Nội được quyết định gấp hai lần mức quy định để thực hiện các dự án cần thực hiện ngay theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Các dự án cũng được thực hiện các thủ tục về quy hoạch, khởi công xây dựng đồng thời với thủ tục chấp thuận, quyết định chủ trương đầu tư.

Liên quan tới cải tạo chung cư cũ, chỉnh trang đô thị, Hà Nội sẽ quyết định biện pháp cưỡng chế phá dỡ khi trên 75% chủ nhà, chủ đất đồng ý, tương đương ít nhất 75% diện tích đất ở khu vực cải tạo.

Từ năm 2005, Hà Nội bắt đầu cải tạo các khu chung cư cũ. Tuy nhiên, đến giữa năm ngoái, thành phố mới có 19 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng và tiếp tục triển khai hơn chục dự án. Theo Luật Nhà ở 2023, dự án cải tạo chung cư xuống cấp chỉ được thực hiện khi 80% chủ nhà, chủ đất đồng ý với phương án bồi thường, tái định cư, phương án xây dựng lại. Với chung cư nguy hiểm cấp D (hư hỏng nặng, mất an toàn, có nguy cơ sập đổ), UBND tỉnh có thể quyết định theo phương án tối ưu.

UBND TP Hà Nội cũng có quyền giao chủ đầu tư lập quy hoạch chi tiết dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết khu vực đô thị. Sau đó khi phê duyệt, cơ quan quản lý được quyết định các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc, dân số vượt quy định (với dự án ở khu vực nội đô lịch sử).

Anh Tú