Hà Nội dừng đào đường dịp Tết

Hà Nội tạm dừng việc thi công đào đường, hè đường trong gần 1 tháng, để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan tạm dừng thi công đào đường, hè các công trình trên địa bàn thành phố, bảo đảm phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo đó, từ ngày 16/1 đến hết ngày 26/1, tạm dừng thi công đào đường, hè đường phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng trên một số tuyến đường trục chính, đường vành đai, các tuyến đường xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc Gia và các khách sạn nơi các đại biểu lưu trú, các tuyến đường phục vụ di chuyển của các đại biểu tham dự Đại hội.

Các tuyến đường dừng đào để phục vụ Đại hội Đảng gồm vành đai 1: Trần Khát Chân, Đại Cồ Việt, Xã Đàn, Bưởi, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Nghi Tàm, Trần Nhật Duật, Trần Khánh Dư.

Vành đai 2: Minh Khai, Đại La, Trường Chinh, Láng, Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp. Vành đai 3: Phạm Văn Đồng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm, Hoàng Liệt.

Các tuyến đường trục chính hướng tâm, kết nối khu vực, gồm: Đại lộ Thăng Long, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Văn Cao.

Mễ Trì, Dương Đình Nghệ, Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ; Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Đào Tấn, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Nguyễn Tri Phương.

Lê Văn Lương, Tố Hữu, Giảng Võ, Láng Hạ. Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng và Lê Duẩn, Trường Chinh, Giải Phóng.

Các tuyến đường xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia có Đỗ Đức Dục, Miếu Đầm, Cương Kiên, Phạm Hùng.

Hà Nội chặt cây xén hè để mở rộng các nút giao thông Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Chí Thanh, tháng 12/2025. Ảnh: Phạm Chiểu

Bên cạnh đó, từ ngày 7/2 đến hết ngày 3/3, Sở Xây dựng cũng yêu cầu tạm dừng thi công đào đường, hè đường trên địa bàn toàn thành phố dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, ngoại trừ một số công trình xử lý sự cố đột xuất, công trình trọng điểm được UBND TP, Sở Xây dựng cấp phép.

Trong thời gian tạm dừng, Sở Xây dựng đề nghị công an, thanh tra thành phố, tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra xử lý các vi phạm đối với các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và nhà thầu thi công vi phạm.

Võ Hải