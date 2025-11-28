Hà Nội đấu giá đất xây nhà thấp tầng khởi điểm hơn 700 tỷ đồng

Khu đất gần 6.500 m2 tại phường Phú Diễn chuẩn bị được đấu giá làm nhà ở thấp tầng, với tổng mức khởi điểm 713 tỷ đồng.

Theo thông báo của Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt, khu đất sắp được đưa ra đấu giá thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ, là tài sản của UBND phường Phú Diễn.

Lô đất này có ký hiệu CT thuộc khu tái định cư 8,5 ha, giáp mặt đường Phú Diễn. Diện tích lô này gần 6.500 m2, nằm trong khu đất có tổng diện tích hơn 14.300 m2 được quy hoạch làm dự án nhà thấp tầng. Giá khởi điểm của khu đất gần 713 tỷ đồng (khoảng 110 triệu đồng một m2).

Nhà đầu tư tham gia đấu giá cần đặt trước 143 tỷ đồng. Phiên đấu giá được tổ chức vào ngày 27/12 theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng.

10 tháng đầu năm, nguồn thu tiền sử dụng đất tại Hà Nội đã đạt 89.000 tỷ đồng, tăng 167% so cùng kỳ năm trước. Đà tăng này vượt mức tăng trưởng của các nguồn thu khác như nội địa, xuất nhập khẩu hay dầu thô.

Con số này phần nào cho thấy đà tăng tích cực của thị trường địa ốc Hà Nội. Từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận loạt dự án bất động sản triển khai, thúc đẩy nguồn thu. Theo hãng dịch vụ bất động sản CBRE, Hà Nội có hơn 620 căn nhà thấp tầng mở bán trong quý III với đơn giá trung bình 186 triệu đồng một m2. Hãng dự báo trong quý IV, nguồn cung loại hình này tiếp tục gia tăng với số lượng mở bán vượt 1.000 căn.

Ngọc Diễm