Hà Nội công bố 125 đại biểu HĐND khóa mới

Sáng 20/3, Ủy ban bầu cử TP Hà Nội công bố kết quả bầu cử và danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Danh sách trúng cử gồm nhiều lãnh đạo chủ chốt như Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng, Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương, Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Đào Văn Nhận.

Một số doanh nhân cũng trúng cử như ông Đỗ Vinh Quang, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T; ông Nguyễn Duy Chính, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Á Đại Thành; ông Phạm Tiến Đức, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

Danh sách trúng cử còn có đại diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, báo chí như ông Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội; bà Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An; ông Vũ Minh Tuấn, Giám đốc cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử thành phố Hà Nội bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 17, phường Hà Đông hôm 15/3. Ảnh: Hoàng Phong

Theo Ủy ban bầu cử TP Hà Nội, thành phố có hơn 6 triệu cử tri, trong đó 5.989.283 người tham gia bỏ phiếu, đạt 99,57%. Không có khu vực nào có tỷ lệ cử tri đi bầu dưới 50%, trong đó 2.669 trên 4.098 khu vực đạt 100% cử tri tham gia. Toàn thành phố có 39 cử tri trên 100 tuổi đi bầu, người cao tuổi nhất 110 tuổi, ở xã Ba Vì.

Kết quả, Hà Nội đã bầu đủ 32 đại biểu Quốc hội, 125 đại biểu HĐND thành phố và cơ bản hoàn thành bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần theo quy định; không có đơn vị phải bầu cử lại hoặc bầu cử thêm.

Võ Hải