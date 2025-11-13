Hà Nội chuyển đổi gần 3 ha đất nông nghiệp xây chung cư, văn phòng

Gần 3 ha đất nông nghiệp ở quận Hoàng Mai cũ được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.

UBND TP Hà Nội vừa cho phép Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á chuyển mục đích sử dụng với gần 3 ha đất. Khu đất thuộc ô quy hoạch F1 phân khu H2-4 tại khu Đồng Quan, phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai cũ).

Công ty Tân Á được chuyển đổi khoảng 2,9 ha đất nông nghiệp và cho thuê 0,06 ha tại khu vực trên. Trong đó, hai ô xây công trình thương mại dịch vụ thấp tầng (hơn 1 ha) và trường học THPT (0,9 ha) được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê hàng năm.

Còn ô đất rộng 1 ha xây tòa chung cư được giao đất có thu tiền sử dụng. Chủ sở hữu căn hộ được cấp sổ theo thời hạn ổn định lâu dài.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng, thuê và nghĩa vụ tài chính về nhà xã hội. Công ty Tân Á cần hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật và chuyển giao cho thành phố.

Được thành lập vào năm 1998, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á (thành viên Tập đoàn Tân Á Đại Thành) được biết đến với thế mạnh sản xuất kinh doanh sản phẩm cơ khí tiêu dùng. Tân Á Đại Thành là cái tên đứng sau nhiều dự án như khu đô thị Meyhomes Capital Phú Quốc, khu nghỉ dưỡng Bãi Lữ...

Thời gian qua, Hà Nội liên tục giao đất cho doanh nghiệp để triển khai dự án nhà ở thấp tầng, chung cư, tập trung ở phường Từ Liêm và các xã Phúc Thọ, Thường Tín, Sơn Đồng. Gần đây, thành phố đã giao gần 1,5 ha đất thuộc khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây, phường Xuân Đỉnh cho Công ty TNHH JVH31 Vina làm dự án dịch vụ công cộng, thương mại, văn phòng và nhà ở cao cấp.

Từ cuối năm ngoái đến nay, nguồn cung nhà ở thương mại tại Hà Nội liên tục được bổ sung, giá bán leo thang. Theo hãng dịch vụ bất động sản CBRE, 9 tháng đầu năm, thành phố có gần 21.100 căn chung cư mở bán mới, tăng 10% so với cùng kỳ. Giá chào bán trung bình vượt 90 triệu đồng một m2. Tương tự, phân khúc nhà thấp tầng ghi nhận hơn 620 căn với đơn giá trung bình 198 triệu đồng một m2.

