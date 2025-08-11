'Hà Nội cần giải pháp hỗ trợ người dân chuyển đổi khi cấm xe máy xăng'

Theo Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Hà Nội phải xây dựng lộ trình, chính sách hỗ trợ chuyển đổi sang xe điện, bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Sáng 11/8, tại phiên họp Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo dân nguyện tháng 7, Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết những ngày qua, người dân đặc biệt quan tâm đến lộ trình giảm và cấm xe máy xăng tại vành đai 1 Hà Nội. Theo đó, từ giữa tháng 6/2026, xe máy xăng sẽ không được phép hoạt động trong khu vực này.

Ông Thanh đánh giá công tác truyền thông về lộ trình này chưa rõ nét trong khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội nhiều khiến người dân lo lắng. Vì vậy, ông đề nghị Chính phủ tăng cường truyền thông, bảo đảm người dân hiểu đúng và nắm bắt chính xác mục tiêu của chính sách.

Phó chủ tịch Quốc hội đồng tình với mục tiêu giảm phát thải, song lưu ý Chính phủ cần có lộ trình từng bước để tiến tới cấm hoàn toàn xe máy xăng. Cùng với đó, UBND TP Hà Nội cần xây dựng các biện pháp hỗ trợ toàn diện từ sản xuất, đăng ký, đăng kiểm đến thay thế phương tiện.

"Cần có giải pháp phù hợp để hài hòa lợi ích giữa Nhà nước về môi trường, doanh nghiệp sản xuất xe xăng và người dân. Có người vừa mới mua xe máy xăng thì biết có chính sách này, họ chỉ được sử dụng trong vòng chưa đầy một năm tới", ông nói.

Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng nhìn nhận dù chính sách mới chỉ thực hiện tại Hà Nội nhưng cần đánh giá trên toàn quốc. Việc triển khai lộ trình hạn chế, cấm xe máy xăng phải đi kèm với giải pháp và công tác đảm bảo hỗ trợ người dân trong quá trình chuyển đổi.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết việc loại bỏ phương tiện chạy xăng dầu là xu thế tất yếu. Việc chuyển đổi phương tiện không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước mà cần có sự tham gia của doanh nghiệp và người dân.

Thành phố sẽ kêu gọi các hãng xe cung cấp phương tiện xanh với chính sách ưu đãi về giá bán và chi phí sử dụng. Đồng thời, Hà Nội kiến nghị tiếp tục miễn, giảm lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe điện để khuyến khích người dân chuyển đổi.

Về hỗ trợ tài chính và ưu đãi, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất hỗ trợ người dân có xe máy chạy xăng hoặc diesel (đăng ký trước khi nghị quyết có hiệu lực) tại các vùng phát thải thấp khi chuyển sang phương tiện xanh có giá trị từ 15 triệu đồng trở lên mức 3 triệu đồng; với hộ cận nghèo mức hỗ trợ 4 triệu đồng, hộ nghèo 5 triệu đồng. Mỗi cá nhân được hỗ trợ tối đa một xe đến hết năm 2030.

Thành phố dự kiến miễn 100% lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký biển số đối với phương tiện giao thông xanh từ khi nghị quyết có hiệu lực đến hết năm 2030.

Trong Chỉ thị 20 về một số nhiệm vụ cấp bách, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Hà Nội triển khai các giải pháp để tổ chức, cá nhân chuyển đổi phương tiện, đảm bảo đến ngày 1/7/2026 không còn xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu) lưu thông trong vành đai 1. Từ ngày 1/1/2028, ngoài cấm xe máy chạy xăng dầu, ôtô cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng bị hạn chế trong vành đai 1 và 2; đến năm 2030, áp dụng với toàn bộ phương tiện cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong phạm vi vành đai 3.

Vành đai 1 được xác định khép kín qua các tuyến: Trần Khát Chân - Đại Cồ Việt - Đê La Thành - Bưởi - Cầu Giấy - Võ Chí Công - Nghi Tàm - Yên Phụ - Trần Quang Khải. Chu vi toàn tuyến khoảng 25 km, diện tích khoảng 31 km2, trong đó Hồ Tây chiếm khoảng 5,2 km2.

Sơn Hà