Hà Nội cấm bay flycam trong ngày bầu cử

Từ 6h đến 22h ngày 15/3, Hà Nội tạm dừng hoạt động bay của các loại tàu bay không người lái và phương tiện bay khác trên toàn địa bàn để bảo đảm an toàn tuyệt đối trong ngày bầu cử.

Ngày 15/3, cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối trên không trong thời gian diễn ra bầu cử, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội yêu cầu tạm dừng hoạt động bay của các loại tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác đã được cấp phép trên toàn địa bàn thành phố, trừ các chuyến bay phục vụ bầu cử đã được cấp phép và hiệp đồng bay.

Bộ Tư lệnh Thủ đô đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không mua bán, thả diều, bóng bay, các loại đồ chơi có thể bay, không đốt và thả đèn trời, không sử dụng tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác khi chưa được cấp phép.

Thiết bị bay không người lái tại một sự kiện ở Hà Nội hồi đầu năm 2025. Ảnh: Giang Huy

Công tác tuyên truyền được tập trung tại các khu vực đông dân cư, khu phố, khu công nghiệp, chung cư, trường học, khu du lịch và những nơi thường diễn ra các sự kiện tập trung đông người, đặc biệt tại các địa điểm bỏ phiếu và các xã, phường có cảng hàng không, sân bay như xã Nội Bài (cảng HKQT Nội Bài), phường Long Biên (sân bay Gia Lâm), xã Hòa Lạc (sân bay Hòa Lạc), xã Trần Phú (sân bay Miếu Môn), nhằm phòng ngừa nguy cơ uy hiếp an toàn bay.

Lực lượng công an và Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường được yêu cầu phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức lực lượng tuần tra, theo dõi, giám sát chặt chẽ các hoạt động bay trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, báo cáo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Công an Thành phố.

Liên quan công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho ngày bầu cử, Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm cũng thông báo tạm dừng hoạt động phố đi bộ quanh Hồ Gươm và khu phố cổ Hà Nội từ ngày 13/3 đến 19h ngày 20/3, bảo đảm hoạt động bầu cử diễn ra an toàn, thuận lợi, đúng quy định. Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm được Hà Nội đưa vào vận hành từ ngày 1/9/2016, hoạt động từ 19h thứ Sáu đến 24h Chủ nhật hằng tuần; mùa hè thời gian bắt đầu từ 18h.

Võ Hải