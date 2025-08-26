Gửi yêu thương đến cha mẹ mùa Vu Lan

Mỗi người con sẽ có cách riêng bày tỏ tình cảm, từ biếu cha món quà thiết thực đến đưa mẹ đi lễ chùa, hay chuẩn bị bữa cơm nhà ấm cúng khi mùa Vu Lan về.

Dù là cách nào, tất cả đều xuất phát từ mong muốn chăm sóc đấng sinh thành - chỗ dựa vững chắc của gia đình - cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Sống xa bố mẹ từ khi vào đại học đến lúc lập gia đình, chị Thu Nga (35 tuổi, Hà Nội) luôn canh cánh làm điều gì có ý nghĩa cùng cha mẹ trong tháng Vu Lan. "Lần đặt hẹn đưa ông bà đi khám sức khỏe và cảnh cả nhà quây quần bên bữa cơm rằm tháng 7 là những kỷ niệm thật khó quên", chị Nga chia sẻ.

Không chỉ vậy, những chuyến xe về với ông bà nội ngoại của trẻ con - dù dịp Vu Lan hay không - vợ chồng chị đều chuẩn bị cho bố mẹ các loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng để chăm sóc sức khỏe, bởi với chị, giữ gìn sức khỏe cho ông bà chính là điều quan trọng nhất.

Bữa ăn có con cháu quây quần luôn là niềm vui của cha mẹ lớn tuổi. Ảnh: Unsplash

Đang thuê trọ cách nhà khoảng 40 km cho tiện công việc, Tuấn Anh (27 tuổi, TP HCM) không có nhiều thời gian gặp bố mẹ do bận rộn. Biết mẹ thích nấu nướng cho các con, dịp Vu Lan, anh hẹn chị và em gái về nhà ăn cơm cùng bố mẹ. Cậu con trai duy nhất trong gia đình có ba chị em hiểu, một bữa ăn đầy đủ các thành viên trong gia đình chính là niềm vui lớn với cha mẹ. "Năm nay tôi cũng học làm vài món đãi lại bố mẹ", Tuấn Anh khoe.

Con cháu bên cạnh luôn mang lại nhiều niềm vui cho cha mẹ già. Ảnh: Abbott

Đón mẹ từ quê lên ở cùng mình đã nhiều năm nay, chị Ngọc Minh (40 tuổi, Hà Nội) cũng không quên làm những việc có ý nghĩa cho mẹ dịp Vu Lan. "Mình muốn các con hiểu được tầm quan trọng của chữ hiếu dù cuộc sống có phát triển đến mấy", chị Minh chia sẻ. Năm nay, mẹ thích tận hưởng không khí kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh, các con chị đã tìm địa điểm phù hợp để dẫn bà xem cảnh tập lễ diễu binh, diễu hành rồi cả nhà cùng về thưởng thức bữa ăn quây quần.

Chị Minh luôn cố gắng dành thời gian hỏi han mẹ, cùng bà nấu ăn và pha thêm sữa cho mẹ uống. Chị hiểu rằng, ở tuổi xế chiều, mẹ thường ăn uống kém ngon miệng, không ăn uống được nhiều nên cơ thể có thể không đủ dưỡng chất cần thiết. Vì vậy, chị chọn bổ sung thêm dinh dưỡng cho mẹ và tỉ mỉ chọn sản phẩm chất lượng, có công thức bổ sung HMB giúp tăng cường khối cơ và YBG tăng cường miễn dịch phù hợp với người lớn tuổi. Cô con gái nhỏ của chị cũng theo mẹ, tự tay bưng ly sữa đến cho bà.

Chăm sóc sức khỏe cha mẹ bằng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng. Ảnh: Abbott

Đạo hiếu là một trong những giá trị cốt lõi của con người. Nếu ở Việt Nam có lễ Vu Lan, thì các nước phương Tây cũng có "Ngày của mẹ", "Ngày của cha" nhắc nhở công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, đồng thời khuyến khích mỗi người tìm về nguồn cội. Ngoài ý nghĩa báo hiếu đấng sinh thành, lễ Vu Lan còn lan tỏa lòng nhân ái đến cộng đồng.

Mùa Vu Lan là thời điểm đặc biệt để thể hiện lòng hiếu thảo. Tuy nhiên, với những người con quan tâm đến cha mẹ, họ đều hiểu tình yêu thương và tri ân cha mẹ không chỉ gói gọn trong một ngày lễ, mà là việc làm cần thực hiện mỗi ngày.

Kim Anh