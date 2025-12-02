GS Nguyễn Anh Trí: Cần sớm miễn viện phí cho bệnh nhân chạy thận

Giáo sư Nguyễn Anh Trí đề nghị miễn viện phí sớm cho bệnh nhân thận mạn thay vì chờ đến năm 2030, do nhóm này chịu nhiều đau đớn và gánh nặng chi phí điều trị.

Sáng 2/12, Quốc hội thảo luận dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Theo dự thảo, Chính phủ đề xuất miễn viện phí theo lộ trình đến năm 2030, phù hợp điều kiện phát triển kinh tế và khả năng cân đối của Quỹ Bảo hiểm y tế. Từ năm 2027, mức đóng bảo hiểm y tế sẽ tăng để bảo đảm người dân được miễn viện phí cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm. Các nhóm yếu thế, người thu nhập thấp và một số diện ưu tiên sẽ được tăng mức hưởng.

Giáo sư Nguyễn Anh Trí, nguyên Viện trưởng Huyết học - Truyền máu Trung ương, cho rằng miễn viện phí là bước đột phá trong khám chữa bệnh, nhưng phải gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng điều trị, có thuốc tốt và phác đồ chuẩn được cập nhật thường xuyên. Ông đồng tình mục tiêu miễn viện phí toàn dân vào năm 2030 song đề nghị thực hiện sớm hơn với người mắc bệnh ung thư khó chữa, bệnh mạn tính và đặc biệt là bệnh nhân chạy thận nhân tạo. "Đây là những người có hoàn cảnh rất khó khăn, chi phí thuốc men và dịch vụ điều trị đều rất lớn", ông nói.

Ông cũng nhấn mạnh việc khám chữa bệnh phải thuận tiện, người dân được lựa chọn nơi gần nhất; Bộ Y tế cần làm tốt việc thông tuyến và xóa trần thanh toán bảo hiểm y tế. Chính phủ phải bảo đảm công bằng thụ hưởng giữa các tuyến y tế, trong đó tuyến cơ sở phải gần dân nhất và có đủ thuốc.

Giáo sư Nguyễn Anh Trí, nguyên Viện trưởng Huyết học truyền máu Trung ương. Ảnh: Hoàng Phong

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng ủng hộ lộ trình miễn viện phí và tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho nhóm yếu thế vì đây là chủ trương có ý nghĩa chiến lược về an sinh xã hội. Ông đề nghị bổ sung tiêu chí xác định đối tượng ưu tiên dựa trên mức độ rủi ro sức khỏe và nguy cơ bệnh lý cao, thay vì chỉ dựa vào tiêu chí hành chính, vì nhiều người mắc bệnh mãn tính, bệnh di truyền hay rối loạn chuyển hóa sớm có nhu cầu điều trị lớn và kéo dài. Việc mở rộng chuẩn tiếp cận theo nguy cơ sẽ bảo đảm công bằng y tế và giảm gánh nặng bệnh tật trong dài hạn.

Theo nghiên cứu tại 11 quốc gia, chi phí điều trị bệnh thận mạn chiếm 2,4-7,5% tổng chi tiêu y tế mỗi năm. Tại Việt Nam, Quỹ Bảo hiểm y tế phải chi hơn 4.000 tỷ đồng mỗi năm cho điều trị chạy thận nhân tạo. Mỗi lần chạy thận có giá 700.000-2.000.000 đồng. Với bảo hiểm y tế, bệnh nhân chỉ phải trả 150.000-450.000 đồng/lần, mức chi trả tối đa là 543.000 đồng. Tổng chi phí thực tế hàng tháng của bệnh nhân có thể từ 2,5 triệu đến 12 triệu đồng sau khi trừ bảo hiểm, hoặc 12-36 triệu đồng nếu không có bảo hiểm và phải chạy thận 3 lần mỗi tuần.

Quốc hội dự kiến thông qua Nghị quyết vào ngày 11/12.

