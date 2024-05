Google: Game có tiềm năng thành kênh xuất khẩu văn hóa Việt

Ngành game Việt có nhiều dự án chất lượng cao, nhiều tiềm năng trở thành loại hình giải trí xuất khẩu văn hóa Việt ra toàn cầu, cố vấn Google nhận xét tại Vietnam GameVerse 2024.

Ngày 11/5, bên lề vòng chung kết Game Hub, ông Zuy Nguyễn - Cố vấn Phát triển thị trường quốc tế, Game và Ứng dụng, phụ trách Thị trường Đông Nam Á, Google châu Á - Thái Bình Dương có buổi trò chuyện cùng VnExpresss. Trong vai trò thành viên hội đồng đánh giá và đầu tư, ông nêu nhận xét tích cực về các dự án, kỳ vọng vào tương lai của ngành game Việt. GameHub là cuộc thi tìm kiếm và đầu tư vào dự án game tiềm năng, lần đầu tiên xuất hiện tại Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2024, diễn ra vào ngày 11/5.

Điểm qua về hành trình phát triển, ông cho biết khoảng 10 năm trước, trên eBay có một hiện tượng kỳ lạ - điện thoại rao bán với giá lên 90.000 USD. Lý do là những điện thoại này có cài sẵn Flappy Bird.

10 năm trôi qua từ khi Flappy Bird ra đời và bị xóa sổ, thị trường game biến động không ngừng. Việt Nam trở thành một trong những nơi có ngành game sôi động nhất. Các game Việt có 4,2 tỷ lượt tải toàn cầu, tốc độ tăng trường gấp 2,5 lần trung bình thế giới. "Trỗi dậy" là từ ông Zuy dùng để nói về thị trường game Việt, nơi có số lượng người chơi phong phú; đội ngũ phát triển ngày càng có tính chuyên môn hóa; gaming trở nên phổ thông với mọi người; tính cạnh tranh rất cao.

Ông Zuy Nguyễn phát biểu tham luận tại Diễn đàn Game Việt Nam, sáng ngày 11/5. Ảnh: Quỳnh Trần

Ông cho rằng Việt Nam là một trong những thị trường có số nhà phát triển lớn nhất thế giới. Nơi đây là thị trường trò chơi và ứng dụng hàng đầu của Google: đứng thứ hai ở khu vực châu Á Thái Bình Dương về doanh thu từ bên mua và bên bán, đứng thứ tư về lượt tải ứng dụng.

Cố vấn Google tin rằng Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển. Niềm tin này rõ nét hơn khi ông đồng hành cùng cuộc thi Game Hub. Xuyên suốt nửa năm diễn ra, ông Zuy Nguyễn có nhiều dịp trò chuyện, tư vấn cho các nhà làm game chuyên nghiệp và cả sinh viên. Điều ông ấn tượng nhất là các studio trẻ đầy tinh thần khởi nghiệp. Những dự án xuất hiện ở cuộc thi có đa dạng thể loại, từ kinh dị tới chiến thuật, game giáo dục trẻ nhỏ. "Tôi tin là với tài năng của các lập trình viên Việt Nam, ngành game chúng ta sẽ còn tiến xa hơn nữa", ông Zuy Nguyễn nói.

Trong vai trò thành viên hội đồng đánh giá và đầu tư, ông Zuy Nguyễn hào hứng khi có thể tiếp xúc những doanh nghiệp mới vào nghề, các bạn trẻ yêu game - nhân tố quan trọng với tương lai game Việt. Tư vấn cho các đội, ông ngạc nhiên vì khả năng sáng tạo và xây dựng sản phẩm không thua kém những nhà phát triển trong khu vực. Với nền tảng này , ông tin tưởng trong 4-5 năm nữa game Việt sẽ không chỉ nổi bật về số lượng mà còn ghi dấu ấn chất lượng. "Có thể game sẽ trở thành loại hình giải trí đóng vai trò xuất khẩu văn hóa Việt ra toàn thế giới", cố vấn từ Google kỳ vọng.

Ông Zuy Nguyễn (phải) nhận xét về top 6 Game Hub và ông Liêm Thái chủ tịch hội đồng quản trị Topebox, chiều ngày 11/5. Ảnh: Quỳnh Trần

Đại diện Google cũng đưa ra nhiều hình thức hỗ trợ cho các dự án tham gia Game Hub, từ kết nối cộng đồng đến marketing sản phẩm, đặt mục tiêu thúc đẩy ngành công nghiệp game Việt. Từ trước đó, Google đã phát triển nhiều chương trình đồng hành hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam như: Kết nối với nhà phát triển toàn cầu, Chương trình thúc đẩy phát triển ứng dụng, Khóa học thiết kế game chuyên sâu... Đơn vị cùng các nhà phát triển xây dựng hệ sinh thái với đa dạng thể loại game, có thể thương mại hóa (kiếm tiền) từ các sản phẩm game, mở rộng thị trường ra toàn cầu.

Tập đoàn còn phát triển nhiều chương trình đồng hành cùng các game developer như: App Growth Lab (đào tạo chuyên môn cho các studio tiềm năng), Play Developer Connect (mang các công ty game lớn trên toàn cầu về gặp các studio Việt Nam để tìm hiểu hợp tác), Google Play Games Partner Day (lớp học thiết kế game do các chuyên hàng đầu Google đưa về dạy), Think Apps (sự kiện cho ngành game, ứng dụng hàng đầu của Việt Nam do Google tổ chức, năm 2024 sẽ diễn ra ở Hà Nội vào ngày 11/7).

Minh Tú