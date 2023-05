Golf Việt Nam thêm cơ hội tranh huy chương SEA Games 32

Sau HC vàng đơn nam của Lê Khánh Hưng, đội nam vào tranh nội dung đấu hố tính điểm gộp và tiếp cận huy chương khi thắng đội Lào 3-0 để vào bán kết.

Ngày 10/5, Khánh Hưng làm nên lịch sử cho golf Việt Nam khi ấn định mốc vô địch -13 ở bảng nam nội dung đấu gậy cá nhân. Đây là lần đầu Việt Nam có đại diện đoạt HC vàng kể từ khi golf vào chương trình SEA Games, hồi 1985, sau đó gián đoạn hai kỳ rồi cố định từ 2005. Thắng lợi này còn đáng nhớ hơn khi Nguyễn Anh Minh nhận HC đồng sau năm hố phụ.

Sang ngày 11/5, nội dung đấu hố đồng đội mở màn với tám đội nam và bảy đội nữ, trong đó, nhóm nam Việt Nam gặp Lào, còn nhóm nữ đụng Thái Lan.

Ban huấn luyện rút nòng cốt Anh Minh để đấu thủ này dưỡng sức, tung Khánh Hưng, Nguyễn Đặng Minh, Đoàn Uy, Đoàn Xuân Khuê Minh và Lê Chúc An.

Golfer Đặng Minh trên sân Garden City par 72, góp một trận thắng cho đội nam trước Lào. Ảnh: Vietnam National Golf Team

Đấu với Lào, cả nhóm nam áp đảo đối phương với kết quả thắng 5&3 cho Khánh Hưng, 3&2 cho Đặng Minh, 5&4 cho Đoàn Uy. Trong đấu hố theo vòng chuẩn, mỗi hố thắng được 1 up. Đấu thủ thắng trận khi được số up lớn hơn số hố còn lại. Kết quả được biểu thị bằng số up đứng trước, số hố còn lại đứng sau.

Đấu với Chanpasit Ounaphom, Khánh Hưng dẫn tối đa 1 up trong nửa đầu sân. Tuy nhiên, tân vô địch SEA Games sang nửa sau sân nâng dần lợi thế rồi dứt điểm đối thủ bằng birdie hố 15. Trong sáu hố sau, Khánh Hưng ghi tổng cộng bốn birdie, một eagle.

Đoàn Uy đi sau Khánh Hưng, chỉ để đối thủ gỡ hoà tại hố 2 rồi kết thúc trận bằng điểm par tại hố 14. Đặng Minh đi đầu, đánh trên cơ đối phương, dẫn 4 up khi xong hố 10. Nhưng sau khi thua cả hai hố tiếp theo, Đặng Minh trở lại 3 up ở hố 13 rồi giữ đến hố 16, qua đó giành phần thắng.

Trong khi các đồng đội tiếp cận huy chương, đội nữ kết thúc nhiệm vụ, khi Khuê Minh và Chúc An đều thua bộ đôi Thái – Eila Galitsky và Navaporn Soontreetapas.

Vòng bán kết diễn ra từ 8h hôm nay 12/5 với các cặp gồm Việt Nam - Indonesia, Thái – Malaysia ở nhánh nam, còn nhánh nữ có Malaysia – Indonesia, Campuchia – Thái.

Quốc Huy