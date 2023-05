Golf Việt Nam đoạt HC bạc đồng đội nam tại SEA Games 32

CampuchiaĐội nam với Lê Khánh Hưng, Nguyễn Anh Minh, Đoàn Uy nhận HC bạc khi thua Thái Lan 1-2 trong trận chung kết đấu hố tính điểm gộp trên sân Garden City.

Vào trận tranh HC vàng với Thái Lan hôm nay 13/5, ban huấn luyện tuyển golf Việt Nam vẫn giữ đội hình Khánh Hưng, Anh Minh, Đoàn Uy như khi hạ Indonesia ở bán kết.

Trong đó, Khánh Hưng vào vị trí xung phong, Đoàn Uy đi giữa, còn Anh Minh "khoá đuôi" để lần lượt nghênh chiến với Ratchanon Chantananuwat, Arsit Areephun, Jiradech Chaowarat.

Chantananuwat và Areephun đã dự SEA Games 31 trên sân Đầm Vạc năm ngoái và đều về T4 cá nhân. Đến Đại hội tại Campuchia năm nay, Chantananuwat "lột xác" sau hơn một năm thử lửa qua nhiều giải thuộc LIV Golf League quy tụ hơn 30 cựu vô địch PGA Tour và hệ thống giải golf hạng nhất châu Á (Asian Tour), trong đó đoạt một cup hồi tháng 4/2022.

Khánh Hưng trên sân Garden City par 72 tại SEA Games 32. Ảnh: Vietnam National Golf Team

Dù vậy, khi đối đầu Khánh Hưng, Chantananuwat trụ được chỉ đến hố 13 và chịu thua với kết quả 6&5. Đây là trận thắng thứ ba liên tiếp của Khánh Hưng ở nội dung đồng đội sau khi ấn định mốc vô địch -13 ở bảng đấu gậy cá nhân để Việt Nam lần đầu có đại diện đoạt HC vàng kể từ khi golf vào chương trình SEA Games, hồi 1985, sau đó gián đoạn hai kỳ rồi cố định từ 2005. Thành quả này còn đáng nhớ hơn khi Nguyễn Anh Minh nhận HC đồng sau năm hố phụ.

Với chiến thắng của Khánh Hưng trước Chantananuwat ở lượt đầu chung kết đồng đội hôm nay, đội golf nam Việt Nam tưởng đã đến gần cú đúp HC vàng tại SEA Games 32. Nhưng chiến tích lịch sử đó đã không đến.

Sau khi Khánh Hưng áp đảo Chantananuwat, cả Đoàn Uy lẫn Anh Minh đều ở thế giằng co với đối thủ.

Đụng Areephun, Đoàn Uy dẫn 2up tại hố 5, nhưng không thể gia tăng lợi thế từ đó đến lúc xong hố 13. Ba hố tiếp theo, Areephun bất ngờ ghi chuỗi birdie để lấy thế dẫn 1 up khi rời hố 16. Sang hố 17, Đoàn Uy giữ par, còn Areephun lại birdie để giành phần thắng 2&1. Lúc đó, Chaowarat hạ Anh Minh tại hố 16 với kết quả 3&2. Xét ba hố cuối trận, Anh Minh vuột cơ hội gỡ hoà tại hố 14, thua cả hai hố còn lại.

Nội dung đồng đội nam khép lại với HC vàng về Thái, bạc cho Việt Nam, còn đồng đến Indonesia. Ở nhánh nữ, top 3 lần lượt gồm Thái, Indonesia, Malaysia.

Trong đấu hố theo vòng chuẩn, mỗi hố thắng được 1 up. Đấu thủ thắng trận khi được số up lớn hơn số hố còn lại. Kết quả được biểu thị bằng số up đứng trước, số hố còn lại đứng sau.

Quốc Huy