Goldman Sachs dự báo Fed giảm lãi từ giữa năm 2024

Các nhà kinh tế học tại Goldman Sachs cho rằng Fed sẽ bắt đầu giảm lãi từ cuối tháng 6 năm tới, với tốc độ vừa phải theo từng quý.

"Dự báo của chúng tôi dựa trên mong muốn bình thường hóa lãi suất từ mức thắt chặt hiện tại, một khi lạm phát đã tiến gần mục tiêu", các nhà kinh tế học tại Goldman cho biết trong một thông báo hôm 13/8.

Goldman hiện dự báo việc giảm lãi sẽ bắt đầu trong quý II/2024. Họ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) không nâng lãi trong cuộc họp tháng 9, và tuyên bố trong cuộc họp tháng 11 rằng "lạm phát lõi đã chậm lại đủ để không cần nâng lãi thêm một lần cuối".

Các lần điều chỉnh lãi suất của Fed từ năm 1993. Đồ thị: Bloomberg

"Nhu cầu bình thường hóa không phải là động cơ cấp bách để cắt giảm. Vì thế, chúng tôi cho rằng Fed sẽ vẫn giữ lãi suất ổn định trong ngắn hạn. Sau đó, họ có thể cắt giảm 25 điểm cơ bản (0,25%) mỗi quý. Nhưng chúng tôi cũng không quá chắc chắn về tốc độ này", Goldman Sachs cho biết.

Tuần trước, số liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 7 tăng mạnh hơn dự báo, với 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên trong 13 tháng, lạm phát Mỹ tăng tốc trở lại. Dù vậy, CPI tăng tốc chủ yếu do mức nền so sánh là tháng 7/2022 thấp.

Lạm phát lõi (không tính giá nhiên liệu và thực phẩm thường xuyên biến động) tăng 4,7%. Đây là tháng thứ tư liên tiếp lạm phát lõi hạ nhiệt. Giá xe cũ và vé máy bay giảm góp phần kéo CPI lõi xuống thấp.

Lạm phát cao dai dẳng đã gây sức ép lên người Mỹ hơn 2 năm qua. Việc này khiến Fed phải can thiệp bằng cách tăng lãi suất từ tháng 3/2022. Sau 11 lần nâng liên tiếp, lãi suất tham chiếu tại Mỹ hiện vào khoảng 5,25-5,5%. "Chúng tôi cho rằng lãi suất sẽ ổn định quanh 3-3,5%", Goldman Sachs kết luận.

Hà Thu (theo Bloomberg)