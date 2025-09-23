Gói giải pháp 'gỡ khó' cho hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ra mắt gói giải pháp hỗ trợ phí thành lập, tư vấn thủ tục pháp lý, tặng tài khoản số đẹp... cho hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Nghị định 70 của Chính phủ yêu cầu các hộ kinh doanh cá thể đáp ứng đủ điều kiện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử và chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân kết nối với cơ quan thuế. Quy định mới được xem là bước ngoặt, mở ra cơ hội cho hơn 5 triệu hộ kinh doanh trên cả nước tiếp cận các chính sách hỗ trợ thuế, nguồn vốn và gia nhập thị trường minh bạch khi chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.

Tuy nhiên, với nhiều hộ kinh doanh, đây là một chặng đường không đơn giản. Bà Lê Thị Hạnh, chủ một cửa hàng tiện lợi tại Hà Nội, cho biết chi phí thành lập, thủ tục pháp lý và việc làm quen với các công cụ quản lý tài chính doanh nghiệp là những rào cản lớn với tiểu thương như bà.

"Chuyển sang mô hình doanh nghiệp đồng nghĩa phải vận hành chuyên nghiệp, quản lý dòng tiền bài bản hơn, trong khi trước giờ tôi vẫn làm nhiều việc thủ công", bà nói. Không chỉ riêng bà Hạnh, nhiều hộ kinh doanh khác cũng còn nhiều băn khoăn vì chưa quen vận hành trên nền tảng số và thiếu kinh nghiệm quản trị theo chuẩn doanh nghiệp.

Thấu hiểu được những lo ngại của các hộ kinh doanh, MB triển khai gói giải pháp "Lên doanh nghiệp không khó - Có BIZ MBBank", dành riêng cho các doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2025, có giấy tờ chứng minh, giúp khách hàng đơn giản thủ tục và quản lý tài chính minh bạch, tuân thủ yêu cầu pháp luật.

Gói giải pháp gồm nhiều ưu đãi, hỗ trợ thiết thực cho quá trình chuyển đổi lên doanh nghiệp của hộ kinh doanh. Ảnh: MB

Trong đó, MB hỗ trợ 1 triệu đồng chi phí thành lập cho khách hàng, tương đương khoảng 50-70% chi phí thủ tục, tùy từng gói dịch vụ đăng ký, giúp chủ hộ tập trung vốn cho hoạt động kinh doanh. Số tiền này được hoàn trực tiếp vào tài khoản BIZ MBBank khi phát sinh giao dịch đầu tiên từ 500.000 đồng. Toàn bộ quy trình, từ mở tài khoản, kích hoạt ưu đãi đến quản trị tài chính, đều thực hiện trực tuyến trên nền tảng BIZ MBBank, rút gọn thời gian và đảm bảo tiêu chí "nhanh chóng - dễ dàng - minh bạch".

Doanh nghiệp mở tài khoản BIZ MBBank được cấp tài khoản số đẹp "Lộc Phát 6868", dễ nhớ, giàu ý nghĩa phong thủy và tạo ấn tượng với đối tác. Thêm vào đó, ngân hàng tặng doanh nghiệp loa thanh toán thông minh bảo hành trọn đời, hỗ trợ thông báo giao dịch ngay khi khách quét mã, hạn chế sai sót và tiết kiệm nhân sự thu ngân.

Thẻ MB Visa Hi BIZ cung cấp nhiều ưu đãi cho khách hàng doanh nghiệp. Ảnh: MB

Đặc biệt, khách hàng sẽ được cấp thẻ MB Visa Hi BIZ - thẻ thanh toán đa năng đầu tiên dành riêng cho khối doanh nghiệp tại Việt Nam, hỗ trợ chi tiêu cho quảng cáo trực tuyến, tiếp khách, công tác, di chuyển và các khoản vận hành khác. Loại thẻ này còn tích hợp chức năng xuất hóa đơn và quản lý dòng tiền, hỗ trợ doanh nghiệp hạch toán chi phí, kiểm soát tài chính và tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

MB cũng kết nối khách hàng với các văn phòng luật uy tín để được tư vấn thủ tục pháp lý, giúp quá trình chuyển đổi diễn ra đúng quy định, hạn chế rủi ro pháp lý về sau.

Theo ông Nguyễn Xuân Cường, đại diện Khối Ngân hàng số MB, việc hỗ trợ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp không đơn thuần là chiến dịch ưu đãi ngắn hạn mà là sứ mệnh dài hạn, hướng đến tạo dựng khu vực doanh nghiệp siêu nhỏ (micro SME) chuyên nghiệp, bài bản và có sức bật trong nền kinh tế.

Theo thống kê từ MB, trong 6 tháng đầu năm 2025, khoảng 40.000 doanh nghiệp mới thành lập đã mở tài khoản BIZ MBBank, chiếm 45% tổng số doanh nghiệp đăng ký mới trên thị trường (91.000 doanh nghiệp). Số liệu này cho thấy xu hướng ưu tiên tối ưu vận hành và áp dụng mô hình không giấy tờ (paperless) để tiết kiệm thời gian, chi phí và nguồn lực ngay từ khi mới bắt đầu.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, trong bối cảnh hơn 5 triệu hộ kinh doanh trên cả nước đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi, bên cạnh sự hỗ trợ từ cơ quan quản lý, các hoạt động đồng hành như gói giải pháp "Lên doanh nghiệp không khó - Có BIZ MBBank" của MB sẽ là nền tảng giúp hình thành lực lượng micro SME chuyên nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế đất nước trong kỷ nguyên mới.

Minh Ngọc