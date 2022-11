Giới siêu giàu chuộng sưu tập bất động sản hạng sang

Giới siêu giàu trên thế giới từ lâu có sở thích sưu tập bất động sản cao cấp, sở thích này cũng xuất hiện tại Việt Nam khi số lượng người giàu đang tăng nhanh chóng.

Theo Báo cáo Thịnh Vượng của Knight Frank, 2/3 lượng tài sản của giới siêu giàu được phân bổ vào bất động sản, đặc biệt ở phân khúc hạng sang. Năm 2019, tỷ phú Jeff Bezos chi tới 16 triệu USD để sở hữu căn hộ 3 phòng ngủ nằm trên tầng 20 của toà nhà 212 Fifth Avenue của quận Mahattan (Mỹ). Theo Business Insider, đây là mức giá cao hơn thị trường. Lý do khiến vị tỷ phú Amazon không ngần ngại chi tiền bởi căn hộ này nhìn thẳng ra công viên Madison Square. Ông cũng muốn hợp nhất với những căn hộ đã có ở 212 Fifth Avenue để thành một ngôi nhà siêu lớn.

Các dự án bất động sản cao cấp tại phố biển Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Cũng giống Jeff Bezos, nhà sáng lập hãng phần mềm Oracle Larry Ellison không phải cái tên xa lạ trên thị trường bất động sản. Ông được gọi là "người mua nhà nhiệt tình nhất nước Mỹ" và đã sở hữu gần như toàn bộ khu vực xung quanh Malibu và hồ Tahoe (Mỹ). Dù việc mua đảo Lanai tại quần đảo Hawaii năm 2012 là khoản đầu tư lớn nhất của ông từ trước đến nay, tỷ phú giàu thứ 7 thế giới cũng có rất nhiều thương vụ lớn trong 2 thập kỷ qua.

Hay như công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift có khối tài sản ước tính khoảng 400 triệu USD, trong đó có một phần lớn là bất động sản. Swift sở hữu hơn 81 triệu bất động sản trên khắp nước Mỹ, với 7 căn tại 4 bang khác nhau. Con số này sẽ còn tăng thêm khi nữ ca sĩ đang liên tục "thăm dò" bất động sản ở nhiều thành phố lớn trên thế giới.

Trong khi đó, theo nghiên cứu chung của Công ty tư vấn Henley & Partners có trụ sở tại London và Công ty nghiên cứu tài sản toàn cầu New World Wealth, Việt Nam được dự báo sẽ có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới về số người có tài sản từ 100 triệu USD trở lên trong thập kỷ tới. Nghiên cứu cho biết, Việt Nam dự kiến có tỷ lệ tăng tới 95% về số người sở hữu ít nhất 100 triệu USD, trong các lĩnh vực bất động sản, công nghệ và dịch vụ tài chính.

Ở lĩnh vực bất động sản, năm 2021, doanh số bán nhà ở phân khúc xa xỉ chiếm 10% thị phần bất động sản nói chung, tăng 14,5% so với năm 2020, trong khi mức giá tăng tới 20,3%. Không nằm ngoài ngoại lệ, nhu cầu sở hữu bất động sản hạng sang tại Việt Nam ngày càng tăng cao. Sự xuất hiện của một bộ phận ngày càng nhiều những người có thu nhập cao dự báo thị trường bất động sản hạng sang sẽ còn nhiều cơ hội tăng trưởng trong tương lai.

Nhu cầu này hoàn toàn dễ hiểu khi việc nắm trong tay nhiều bất động sản luôn biểu tượng của địa vị, sự giàu có qua nhiều thập kỷ. Hơn hết, đây được xem là một sự lựa chọn đáng giá và là một quyết định đầu tư thông minh, không chỉ là cách gia tăng tài sản, còn là đầu tư cho thương hiệu cá nhân và những trải nghiệm sống chất lượng.

Tầng lớp thượng lưu là những người thành đạt trong cuộc sống, có vốn sống và hiểu biết sâu rộng. Họ luôn khao khát được vươn lên tầm cao mới và khẳng định đẳng cấp thông qua những giá trị hữu hạn và khác biệt. Những bất động sản hạng sang với không gian sống và trải nghiệm đặc quyền chính là điều giới thượng lưu tìm kiếm để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ không giới hạn của mình.

Từ nhu cầu đó, năm 2022, Tập đoàn Hưng Thịnh bước chân vào địa hạt của dòng bất động sản hạng sang và siêu sang. Mở đầu là dự án MerryLand Quy Nhơn ra mắt đầu tháng 3 vừa qua, có tổng mức đầu tư giai đoạn I đến 57.000 tỷ đồng. Đại diện Hưng Thịnh cho biết sẽ phát triển MerryLand Quy Nhơn thành nơi cả nhà đầu tư lẫn du khách được đáp ứng tất cả nhu cầu: sống, nghỉ dưỡng, kinh doanh, trở thành tài sản và di sản cho mai sau.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang diễn biến phức tạp, bất động sản cao cấp vẫn thu hút được giới đầu tư. Đây trở thành kênh tích trữ an toàn, hấp dẫn bên cạnh việc tận hưởng không gian sống an dưỡng về thể chất và tinh thần của con người.

Thanh Thư