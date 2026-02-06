Giáo sư Việt nhận giải thưởng danh giá ngành thống kê

MỹHồ Phạm Minh Nhật, giáo sư bậc 1, Đại học Texas-Austin, nhận giải Nhà lãnh đạo triển vọng của Hội đồng Chủ tịch các Hiệp hội Thống kê (COPSS).

Thông tin được công bố trên trang web của COPSS, ngày 6/2. Tổ chức này hiện gồm các hiệp hội hàng đầu, như: Hiệp hội thống kê Mỹ (ASA), Hội sinh trắc học quốc tế khu vực Bắc Mỹ, Viện thống kê toán học (IMS), Hội thống kê Canada (SSC).

Theo COPSS, giải thưởng vinh danh những nhà khoa học thống kê trẻ, đã chứng minh tiềm năng lãnh đạo và góp phần định hình lĩnh vực. Giải này được trao cho tối đa 8 học giả mỗi năm.

Anh Nhật là người Việt đầu tiên nhận giải thưởng này. Theo COPSS, anh có những đóng góp tiên phong trong xây dựng nền tảng thống kê cho AI hiện đại, đặc biệt là các nghiên cứu nền tảng về mô hình hỗn hợp, tiến bộ trong tính toán vận chuyển tối ưu, và lý thuyết tinh chỉnh hiệu quả tham số của các mô hình nền tảng.

Ngoài ra, giáo sư người Việt được đánh giá tận tâm trong giảng dạy, cố vấn học thuật, các hoạt động chuyên môn và kết nối cộng đồng.

"Đây vừa là một cột mốc ngọt ngào, vừa là một lời nhắc nhở về trách nhiệm của tôi trong việc tiếp tục đóng góp cho khoa học và hỗ trợ cộng đồng nghiên cứu tại quê nhà", anh Nhật chia sẻ.

Hồ Phạm Minh Nhật. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Theo anh Nhật, trong kỷ nguyên bùng nổ của khoa học dữ liệu và AI, việc xây dựng một nền tảng lý thuyết thống kê vững chãi là điều sống còn để đảm bảo AI hoạt động hiệu quả và tin cậy hơn. Việc COPSS vinh danh các nghiên cứu này cho thấy cộng đồng khoa học quốc tế đang đặt niềm tin rất lớn vào sự giao thoa giữa thống kê hiện đại và AI.

"Giải thưởng này là 'nhiên liệu' để tôi tiếp tục dấn thân vào những bài toán khó hơn, nhằm tạo ra những giá trị thực tiễn cho xã hội", anh nói.

Giải thưởng Nhà lãnh đạo triển vọng của COPSS ra đời năm 2020. Ngoài ghi nhận những nỗ lực của các học giả, giải thưởng tạo cơ chế để họ chia sẻ tầm nhìn về lĩnh vực và cộng đồng thống kê.

Tiêu chí xét giải là sự đóng góp xuất sắc cho lĩnh vực khoa học thống kê ở một hoặc nhiều phương diện: giáo dục, đào tạo và cố vấn; nghiên cứu gốc và phát triển phần mềm; thực hành chuyên môn có tác động và chuẩn mực đạo đức; thúc đẩy công bằng, bình đẳng, đa dạng và hòa nhập...

Hồ Phạm Minh Nhật người Bạc Liêu (cũ), là cựu sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM. Anh lấy bằng tiến sĩ ngành Thống kê tại Đại học Michigan-Ann Arbor (Mỹ) năm 2017, giảng dạy tại Đại học Texas-Austin (top 30 tại Mỹ, theo U.S.News) từ năm 2020.

Khánh Linh