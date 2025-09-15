Giáo hoàng thừa nhận khó làm trung gian đàm phán Nga - Ukraine

Giáo hoàng Leo XIV cho biết Vatican khó đóng vai trò trung gian để thúc đẩy hòa bình ở Ukraine và đang nỗ lực duy trì lập trường trung lập.

"Tôi muốn tách bạch rõ ràng giữa tiếng nói của Tòa thánh trong việc ủng hộ hòa bình và vai trò trung gian hòa giải. Hai vấn đề này rất khác nhau và việc đóng vai trò trung gian không thực tế bằng lên tiếng ủng hộ hòa bình", Giáo hoàng Leo XIV nói trong trích đoạn cuộc phỏng vấn được công bố ngày 14/9, khi được hỏi liệu có thực tế không nếu Vatican đóng vai trò trung gian hòa giải cho xung đột Ukraine vào thời điểm này.

Giáo hoàng, người nhậm chức hồi tháng 5, cho biết Vatican đang "nỗ lực hết sức để duy trì lập trường" không đứng về bên nào, mà phải "thực sự trung lập".

"Một số điều tôi nói đã được hiểu theo nhiều cách, nhưng không sao cả, ý nghĩa chính xác của nó không phải trọng tâm vào lúc này. Tôi nghĩ một số bên phải gây sức ép đủ lớn để khiến các bên tham gia xung đột phải nói rằng 'đủ rồi, chúng ta hãy tìm cách khác để giải quyết bất đồng'", Giáo hoàng nói thêm.

Giáo hoàng Leo XIV chủ trì một buổi lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Paul Ngoại thành ngày 14/9. Ảnh: AFP

Trong lần đầu chủ trì buổi đọc kinh ngày 11/5 sau khi được bầu làm người đứng đầu Tòa thánh Vatican, Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi các lãnh đạo thế giới chấm dứt chiến sự và thiết lập "hòa bình thực chất, công bằng, lâu dài tại Ukraine". Ông cũng mong muốn làm cầu nối giữa lãnh đạo các quốc gia đang giao tranh để thúc đẩy đàm phán hòa bình trên toàn cầu.

Vài ngày sau, Hồng y Pietro Parolin, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Tòa thánh Vatican, nói rằng Giáo hoàng có kế hoạch để Vatican tổ chức đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine. Các lãnh đạo thế giới hoan nghênh ý tưởng này, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 23/5 cho biết Nga và Ukraine là hai quốc gia Chính thống giáo Đông phương, do đó không thể đàm phán tại Vatican, vùng đất của Công giáo. "Việc đàm phán tại Vatican là thiếu thực tế", ông nói.

Các yếu tố về chính trị lẫn hậu cần cũng là thách thức. Vatican nằm hoàn toàn trong lãnh thổ Italy, quốc gia thành viên của NATO và Liên minh châu Âu. Các quốc gia châu Âu khác cũng sẽ phải cho phép máy bay chở quan chức Nga bay qua không phận của họ để đến Vatican.

Hồi đầu năm 1980, Vatican từng giúp tổ chức các cuộc đàm phán ngăn chiến tranh nổ ra giữa Chile và Argentina, hai quốc gia có đa số dân theo Công giáo.

Huyền Lê (Theo Crux, AFP)