Giăng khẩu hiệu cổ vũ thí sinh ở trường thi

Tại một cổng vào khác của điểm thi này, nhóm học sinh lớp 10, 11, vẽ tranh cổ vũ anh chị lớp 12. Một số khẩu hiệu: "Quyết tâm đỗ Đại học"; "You can do it (Bạn có thể làm được). Ảnh: Dương Tâm