Giám sát an ninh qua mô hình camera lưu trữ đám mây

Thanh HóaNhiều xã, phường huyện Sầm Sơn lắp đặt hàng trăm thiết bị FPT Camera, ứng dụng công nghệ trong giám sát nhằm đảm bảo an ninh trên địa bàn.

Xã Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn là địa bàn có số lượng lớn nhất với 60 camera. Giải pháp gồm: thiết bị camera AI, dịch vụ Internet, hệ thống Cloud tại data center đạt chuẩn Tier III, ứng dụng quản trị đa nền tảng cùng hệ thống bảo trì, chăm sóc khách hàng cung cấp bởi FPT Telecom.

Camera lắp đặt tại các trục đường chính, dễ dàng quan sát những vị trí trọng yếu. Hệ thống điều hành nằm ở trụ sở Ủy ban Nhân dân và do Công an xã, phường quản lý, dễ dàng xem tập trung từ nhiều thiết bị.

Dữ liệu được quản trị và lưu trữ trên hệ thống cloud từ 7 đến 45 ngày. Công nghệ lưu trữ Cloud giúp quản lý người dùng và thiết bị, giám sát an ninh đa nền tảng và có được những cảnh báo thông minh.

Đội ngũ kỹ thuật thực hiện việc lắp đặt. Ảnh: FPT Camera

Mô hình bước đầu vận động xã hội hóa từ người dân và doanh nghiệp. Sau quá trình triển khai, hệ thống FPT Camera phát huy hiệu quả trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Hiện tại các xã phường vẫn tiếp tục vận động lắp thêm và nhân rộng mô hình.

Hệ thống cập nhật dữ liệu và truy xuất hình ảnh nhanh. Ảnh: FPT Camera

Sau quá trình triển khai, Thiếu tá Nguyễn Hữu Tú, Trưởng Công an phường Quảng Tâm cho biết ưu điểm của thiết bị là cảnh báo thông minh. Khi có chuyển động đi qua, hệ thống sẽ báo để người dùng biết vị trí có người, tăng hiệu quả giám sát. Dữ liệu cập nhật và truy xuất hình ảnh nhanh, giảm độ trễ. Đơn vị còn tận dụng Wi-Fi từ các hộ dân để phục vụ cho việc lắp đặt, tiết kiệm chi phí.

"Một tiện ích khác là mức giá khá cạnh tranh so với dòng truyền thống, tối ưu ngân sách", ông Tú nói.

Đại úy Lê Quang Vũ, Trưởng Công an phường Quảng Thái nói thêm, thiết bị giúp lưu trữ an toàn, bảo mật cao trên Cloud. Việc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống luôn đáp ứng kịp thời. Hệ thống đưa về tận trụ sở công an xã quản lý hình ảnh nên chất lượng rõ nét, phục vụ thiết thực cho công việc xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh trật tự.

Hệ thống hỗ trợ kiểm soát tình hình an ninh trên địa bàn. Ảnh: FPT Camera

Ông Hoàng Việt Anh, Tổng giám đốc FPT Telecom khẳng định hệ thống camera thông minh sẽ góp phần vào quá trình xây dựng xã hội số, Chính quyền số. Giải pháp này còn giúp các cơ quan quản lý chính quyền tại địa phương dễ dàng hơn.

FPT Camera là giải pháp camera an ninh ứng dụng AI, cho phép giám sát, quản lý, lưu trữ dữ liệu người dùng trên nền tảng điện toán đám mây. Nhờ mang đến trải nghiệm đồng bộ, sản phẩm được nhiều địa phương như Hải Phòng, Bắc Giang, Cà Mau sử dụng.

Minh Huy