Giảm áp lực bệnh kép để sống chung với đái tháo đường

Người trưởng thành mắc đái tháo đường có nguy cơ nhập viện do virus hợp bào hô hấp (RSV) cao hơn 2,4-11,4 lần so với người không bị bệnh nền này.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đái tháo đường (hay tiểu đường) là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong sớm, tàn tật và gánh nặng lớn cho hệ thống y tế nếu không được kiểm soát tốt. Bệnh xảy ra khi cơ thể không sản xuất đủ insulin hoặc không sử dụng insulin hiệu quả, dẫn đến tăng đường huyết.

Chủ động tìm hiểu về đái tháo đường để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn, hạnh phúc hơn. Ảnh: Shuttestock

Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 7 triệu người đang sống chung với đái tháo đường với hơn 55% bệnh nhân đã có biến chứng, trong đó có tim mạch, thần kinh, thận.

Theo nghiên cứu dựa trên cơ sở dữ liệu của Canada, bệnh nhân đái tháo đường cũng là nhóm có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng (như cúm, zona thần kinh, bệnh do phế cầu hay do virus hợp bào hô hấp (RSV)) cao hơn so với người không có bệnh nền đái tháo đường.

Đơn cử trường hợp ông Nam (*), 65 tuổi, mắc đái tháo đường nhiều năm, nhập viện vì viêm phổi do RSV. Trong quá trình điều trị, bác sĩ ghi nhận đường huyết của ông dao động mạnh, việc kiểm soát bệnh nền trở nên khó khăn hơn, thời gian nằm viện kéo dài.

PGS.TS.BS Nguyễn Khoa Diệu Vân, Phó chủ tịch Hội nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam cho biết: "Người bệnh đái tháo đường cần hiểu rõ các biện pháp phòng ngừa bệnh lý, nhất là các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn, virus. Điều này nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm thiểu chi phí điều trị về lâu dài".

Từ đó, PGS.TS.BS Nguyễn Khoa Diệu Vân gợi ý hoạt động dự phòng bệnh chủ động gồm:

Duy trì lối sống lành mạnh: người bệnh cần tuân thủ chế độ sinh hoạt, tập luyện và chế độ ăn uống hợp lý để kiểm soát đường huyết hiệu quả.

Khám sức khỏe định kỳ: nên thăm khám định kỳ với bác sĩ chuyên khoa để được điều trị sớm, duy trì mức đường huyết ổn định và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

PGS.TS.BS Nguyễn Khoa Diệu Vân chia sẻ về các biện pháp dự phòng bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng cho người bệnh đái tháo đường. Ảnh: GSK

Chủ động tiếp cận giải pháp dự phòng: khuyến cáo từ các Hiệp hội y khoa quốc tế và Bộ Y tế Việt Nam đều nhấn mạnh vai trò dự phòng bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng với bệnh nhân mắc bệnh mạn tính như đái tháo đường, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm trùng, bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Bên cạnh đó, sự đồng cảm, thấu hiểu và hỗ trợ từ người thân cũng là "liều thuốc" quan trọng giúp người bệnh sống vui khỏe, tích cực bên gia đình. Đó cũng là thông điệp ý nghĩa GSK Việt Nam gửi gắm qua chiến dịch Trao dấu yêu, Giữ sức khỏe.

GSK đã, đang tập trung nghiên cứu, phát triển các giải pháp mới, kết hợp khoa học và công nghệ nhằm ngăn ngừa, điều trị bệnh hiệu quả hơn, qua đó giảm gánh nặng bệnh tật, mang lại tác động tích cực cho sức khỏe người dân ở mọi giai đoạn của cuộc đời.

(*) Tên nhân vật được thay đổi

Lan Anh