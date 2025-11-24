Giải thưởng Số ASEAN 2026 sẽ được trao tại Việt Nam

Lễ trao giải thưởng Số ASEAN sẽ diễn ra vào tháng 1/2026, trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Số ADGMIN lần thứ sáu, tại Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức giải thưởng Số ASEAN (ASEAN Digital Awards - ADA) kể từ khi giải thưởng được đổi tên từ ASEAN ICT Awards năm 2021. Sự kiện là một trong những hoạt động trọng tâm thuộc khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ sáu, do Bộ Khoa học và Công nghệ của Việt Nam chủ trì, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2026.

Theo Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Khoa học và Công nghệ), giải thưởng Số ASEAN hiện được xem là "danh giá bậc nhất khu vực", do ADGMIN bảo trợ và tổ chức thường niên, nhằm vinh danh các sáng kiến, sản phẩm và giải pháp số có tính ứng dụng cao. Mục tiêu thúc đẩy sáng tạo, dự báo xu thế công nghệ mới và ghi nhận vai trò của chuyển đổi số trong phát triển kinh tế, xã hội tại các nước ASEAN.

Một sản phẩm Việt Nam được trưng bày tại triển lãm bên lề Đại hội Đại biểu lần thứ I, Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, chiều 16/8. Ảnh: Đình Tùng

Năm nay, giải thưởng gồm sáu hạng mục: sản phẩm dành cho khu vực công; sản phẩm dành cho khu vực tư nhân; sản phẩm số cho cộng đồng; sản phẩm về nội dung số; doanh nghiệp khởi nghiệp số và đổi mới sáng tạo số.

Thống kê của Ban tổ chức cho thấy, đến trước hạn chót nộp hồ sơ hôm 15/9, ADA thu hút hàng trăm hồ sơ từ các quốc gia. Các sản phẩm sẽ trải qua ba vòng: Tuyển chọn quốc gia, Sơ khảo khu vực (trực tuyến) và Chung khảo (trực tiếp). Vòng chung khảo sẽ được đánh giá bởi hội đồng chuyên gia khu vực, trước khi trao giải tại ADGMIN 6. Các quốc gia thành viên sẽ lựa chọn và gửi hồ sơ tham dự, có thể ở nhiều hạng mục khác nhau.

Theo Vụ Hợp tác quốc tế, việc ASEAN lựa chọn Việt Nam làm quốc gia đăng cai Giải thưởng Số ASEAN 2026 cho thấy sự ghi nhận đối với những nỗ lực chuyển đổi số và đóng góp của Việt Nam trong hợp tác số khu vực. Việc tổ chức vòng chung khảo và lễ trao giải trực tiếp tại Việt Nam cũng tạo điều kiện để các doanh nghiệp công nghệ trong nước kết nối, giới thiệu sản phẩm, tiếp cận đối tác khu vực, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo.

Trong nhiều mùa giải, Việt Nam là một trong những quốc gia có thành tích nổi bật, từng giành nhiều giải vàng, bạc ở các hạng mục. Các sản phẩm Make in Vietnam từng được vinh danh, như nền tảng học trực tuyến, ứng dụng nông nghiệp số hay giải pháp AI y tế, góp phần củng cố vị thế công nghệ của Việt Nam trong khu vực.

Lưu Quý