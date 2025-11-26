Giải thưởng Số ASEAN 2026 nhận 45 hồ sơ từ Việt Nam

Giải thưởng Số ASEAN 2026 ghi nhận 45 sản phẩm công nghệ của cơ quan, doanh nghiệp và nhóm nghiên cứu trong nước gửi tham dự ở 6 hạng mục chính.

Ban tổ chức Giải thưởng Số ASEAN (ASEAN Digital Awards - ADA) cho biết đã tiếp nhận 45 hồ sơ đăng ký từ Việt Nam cho mùa giải 2026. Đây là số lượng cao nhất trong ba kỳ gần đây. Các hồ sơ được gửi trải đều ở sáu hạng mục: sản phẩm dành cho khu vực công, khu vực tư nhân, sản phẩm số cho cộng đồng, nội dung số, doanh nghiệp khởi nghiệp số và đổi mới sáng tạo số.

Theo Ban tổ chức, số lượng hồ sơ và sự phân bổ đồng đều này phản ánh một bức tranh chuyển đổi số rộng và đa dạng tại Việt Nam, trong đó nhiều lĩnh vực đang ghi nhận tốc độ ứng dụng công nghệ nhanh như y tế, giáo dục, robot, tài chính ngân hàng, an toàn thông tin.

Một đơn vị về an toàn thông tin tham gia giải thưởng. Ảnh: NVCC

Đại diện Vụ Hợp tác quốc tế nhận định các hồ sơ năm nay có chất lượng chuyên môn tốt. Nhiều sản phẩm được phát triển bài bản, có mô hình vận hành ổn định và bắt đầu ghi nhận người dùng thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở mức sản phẩm thử nghiệm. Một số nền tảng AI được đánh giá có tiềm năng cạnh tranh ở vòng khu vực.

Theo thể lệ, mỗi hồ sơ tham dự giải phải nộp video giới thiệu sản phẩm bằng tiếng Anh với thời lượng tối đa ba phút, kèm bộ tài liệu mô tả kỹ thuật theo mẫu ASEAN. Sau khi tiếp nhận, Ban thư ký ADA Việt Nam thành lập hội đồng tuyển chọn quốc gia để đánh giá và chọn ra các sản phẩm đủ điều kiện, đại diện Việt Nam tham dự vòng Sơ khảo khu vực. Các tiêu chí chấm điểm tập trung vào tính sáng tạo, khả năng ứng dụng thực tiễn, tác động xã hội, mức độ hoàn thiện của sản phẩm và khả năng mở rộng trong khu vực.

Mỗi quốc gia thành viên sẽ lựa chọn và gửi hồ sơ tham dự, có thể ở nhiều hạng mục khác nhau. Các sản phẩm vượt qua vòng Sơ khảo khu vực sẽ bước tiếp vào vòng Chung khảo tổ chức trực tiếp tại Hà Nội trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN (ADGMIN) lần thứ sáu. Tại đây, đại diện từng nhóm phát triển sẽ thuyết trình trực tiếp trước Ban giám khảo, là thành viên do các nước ASEAN đề cử cùng khách mời quốc tế. Hội đồng chấm điểm và xếp hạng Vàng, Bạc, Đồng theo từng hạng mục. Ban tổ chức cho biết ADA thu hút hàng trăm hồ sơ từ các quốc gia.

Lễ trao giải thưởng Số ASEAN sẽ diễn ra vào tháng 1/2026, trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ sáu (ADGMIN-6) tại Hà Nội. Đây là lần đầu Việt Nam đăng cai tổ chức giải thưởng kể từ khi giải được đổi tên từ ASEAN ICT Awards năm 2021.

Trong nhiều mùa giải trước, Việt Nam là một trong những quốc gia có thành tích nổi bật, từng giành nhiều giải vàng, bạc ở các hạng mục. Các sản phẩm Make in Vietnam từng được vinh danh như nền tảng học trực tuyến, ứng dụng nông nghiệp số hay giải pháp AI y tế, góp phần củng cố vị thế công nghệ của Việt Nam trong khu vực.

Lưu Quý