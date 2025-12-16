Giải phóng nguồn lực để khai thác trí tuệ người Việt

Nhà nước cần giải phóng toàn bộ nguồn lực về khoa học công nghệ tất cả mọi người dân ai có ý tưởng đề tài nghiên cứu và sản phẩm thực tế ứng dụng cao trong cuộc sống đều sẽ được Nhà nước tài trợ đầu tư để phát triển.

Tôi cho rằng, phải khơi thông trí tuệ của người Việt Nam, bởi bản chất người Việt rất thông minh. Cần một ngọn đuốc dẫn dắt đó là Nhà nước đặt hàng đầu tư. Những đề tài nghiên cứu ưu tiên, trong nước và mang tầm quốc tế sẽ được sử dụng vốn để phát triển... Cần tuyên truyền giúp mọi người dân nắm được chủ trương. Có giải phóng nguồn lực như vậy tôi tin Việt Nam sẽ bứt phá hơn nữa trong những năm tới.

Văn Thương