Giải pháp xử lý độ ẩm và nâng chất lượng không khí từ Daikin

Dòng máy lọc không khí kiêm hút ẩm mới của Daikin giúp không gian gia đình khô ráo, giảm bụi bẩn đồng thời có thể sấy khô quần áo, hạn chế nấm mốc.

Thời tiết tại khu vực miền Bắc thường xuyên bị nồm ẩm kéo dài vào cuối năm và sau Tết. Nền nhà ẩm ướt, tường và đồ gỗ dễ mốc, quần áo lâu khô.

Bên cạnh đó, tại các đô thị lớn, tình trạng ô nhiễm không khí xảy ra thường xuyên, với tác nhân chính là bụi mịn và các chất gây dị ứng. Nếu thường xuyên đóng kín cửa sổ, ngôi nhà có xu hướng tích tụ hơi ẩm và bụi mịn, tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc sinh sôi, ảnh hưởng sức khỏe trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Theo đại diện Daikin, việc thường xuyên lau dọn và chỉ dùng máy lọc không khí chưa đủ để loại trừ ẩm mốc trong gia đình, do không kiểm soát được độ ẩm. Nếu độ ẩm quá cao, không gian vẫn bí bách và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho sức khỏe. Do đó, giải pháp xử lý đồng thời cả độ ẩm và chất lượng không khí đang được nhiều gia đình lựa chọn.

Giải pháp "2 trong 1"

Để giải quyết bài toán này, Daikin ra mắt dòng máy lọc không khí hút ẩm JPF12AV2. Đây là thiết bị được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng tại khu vực khí hậu nóng ẩm như Việt Nam.

Dòng máy lọc không khí kiêm hút ẩm JPF12AV2 hỗ trợ bảo vệ hệ hô hấp của người cao tuổi và trẻ nhỏ trong chuỗi ngày ô nhiễm, nồm ẩm. Ảnh: Daikin

Máy có khả năng hút ẩm mạnh, lên đến 23 lít/ngày, giúp kiểm soát độ ẩm tối ưu, hạn chế nồm ẩm và mùi khó chịu. Từ đó, máy hỗ trợ kiểm soát hiệu quả độ ẩm trong các không gian sinh hoạt như phòng khách, phòng ngủ hay căn hộ chung cư. Người dùng có thể điều chỉnh mức độ ẩm mong muốn, giúp duy trì không gian dễ chịu thay vì hút ẩm quá mức gây khô da hoặc khó chịu.

Bên cạnh đó, JPF12AV2 được trang bị phin lọc HEPA tĩnh điện, có khả năng lọc đến 99,97% bụi mịn kích thước 0,3 mcm. Nhờ cơ chế tĩnh điện, bụi được giữ thành cụm, hạn chế tắc nghẽn, góp phần duy trì hiệu quả lọc ổn định trong quá trình sử dụng lâu dài.

Công nghệ Ion Plasma hỗ trợ vô hiệu hóa vi khuẩn, virus và các tác nhân gây dị ứng trong không khí. Từ đó, máy giúp không gian sống trong lành hơn, hỗ trợ bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ hoặc người già.

Máy cũng có cảm biến thông minh, hiển thị trực quan chất lượng không khí bằng đèn màu. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng nhận biết tình trạng không khí trong phòng và lựa chọn chế độ vận hành phù hợp.

Thêm tiện ích cho nhà ở

Ngoài chế độ lọc không khí và hút ẩm, Daikin JPF12AV2 có thể vận hành linh hoạt để hong khô quần áo, hữu ích khi mưa ẩm kéo dài. Tính năng Swing cho phép điều chỉnh hướng gió, luồng gió được phân bổ linh hoạt, giúp quần áo khô nhanh hơn và giảm mùi ẩm. Chế độ này tự động tắt sau 60 phút, giúp người dùng tiết kiệm điện năng.

Daikin JPF12AV2 có ba chế độ thông minh, gồm hút ẩm, hút bụi và hong khô quần áo. Ảnh: Daikin

JPF12AV2 cũng được trang bị khay chứa nước dung tích 3,7 lít, tự động ngắt khi đầy, cùng 4 bánh xe hỗ trợ di chuyển linh hoạt giữa các không gian trong nhà. Người dùng có thể cài đặt hẹn giờ tắt lên đến 12 giờ, phù hợp với lịch sinh hoạt và nhu cầu sử dụng khác nhau.

Máy cũng có thể tự sấy khô bên trong, góp phần hạn chế hơi ẩm tồn đọng và giảm nguy cơ nấm mốc bên trong thiết bị. Việc này giúp duy trì độ bền và hiệu quả sử dụng lâu dài.

Theo đại diện Daikin, JPF12AV2 là giải pháp toàn diện giúp xử lý độ ẩm và nâng cao chất lượng không khí, hỗ trợ gia đình bảo vệ sức khỏe và tận hưởng trọn vẹn sự thoải mái khi về nhà.

Văn Hà