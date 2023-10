Giải pháp xác thực giao dịch không chạm của đội Biopay ứng dụng công nghệ sinh trắc học với gương mặt và giọng nói.

Sinh trắc học được đánh giá là phương thức an toàn để thực hiện xác thực thanh toán. Tuy nhiên, việc ứng dụng xác thực bằng yếu tố sinh trắc học hiện nay không sử dụng dữ liệu dân cư, cụ thể là các yếu tố sinh trắc học của người sử dụng cung cấp tại thời điểm thanh toán không được so khớp với dữ liệu gốc của khách hàng (dữ liệu trên căn cước công dân) mà chỉ được so khớp với dữ liệu trên thiết bị điện thoại thông minh. Điều đó gây ra những rủi ro giao dịch khi người dân bị mất điện thoại, kẻ gian có thể lợi dụng sơ hở này để mạo danh thực hiện giao dịch.

Để giảm thiểu rủi ro, nhiều ngân hàng giới hạn hạn mức giao dịch tối đa từ một triệu đến 5 triệu đồng cho phương thức giao dịch này.

Trải nghiệm người dùng giải pháp của Biopay. Ảnh: Biopay

Việc ứng dụng dữ liệu dân cư trong định danh và xác thực điện tử được đội thi nhận định là bước tiến mới trong ngành tài chính - ngân hàng, không những giúp giảm thiểu những rủi ro trong việc xác thực giao dịch mà còn mang lại cho người dân trải nghiệm về dịch vụ thanh toán an toàn, nhanh chóng và tiện lợi hơn, loại bỏ những bất cập của người dân khi giao dịch.

Cụ thể, thay vì việc khách hàng phải thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng, quẹt thẻ ngân hàng hay quét mã QR Code, người dân chỉ cần nhìn vào màn hình thiết bị tại quầy thu ngân, thiết bị POS của nhân viên phục vụ và nói "Tôi đồng ý", giao dịch sẽ được tự đồng hoàn tất mà người dân không cần thiết phải mở ví, mở điện thoại, sử dụng thẻ hay bất kỳ thao tác nào.