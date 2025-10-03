Giải pháp tích lũy iDepo VIB giúp khách hàng chủ động dòng vốn

Tiền gửi iDepo VIB có lãi suất đến 6,2% mỗi năm, cơ chế bảo toàn lãi khi cần vốn trước hạn, chuyển nhượng linh hoạt, giúp người gửi tiền sinh lời, duy trì sự chủ động.

Theo đại diện nhà băng, sản phẩm là lựa chọn phù hợp cho nhiều nhóm khách hàng, từ người mới bắt đầu tiết kiệm, công nhân viên chức nghỉ hưu, đến doanh nhân cần quản lý vốn tạm thời. Điểm mạnh của iDepo nằm ở sự kết hợp giữa sinh lời và tính chủ động. Người gửi có thể an tâm về lợi ích tích lũy, dễ dàng điều chỉnh kế hoạch tài chính khi có nhu cầu vốn phát sinh. Tất cả thao tác đều thực hiện trực tuyến trên MyVIB, từ mở hợp đồng đến chuyển nhượng, giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo sự tiện lợi.

Mức lãi suất iDepo được VIB áp dụng phù hợp với từng nhóm khách hàng: khách Premier tối đa là 6,2% một năm, khách Priority tối đa 6,1% trên năm và khách thông thường tối đa là 6% mỗi năm. Kỳ hạn 36 tháng, trả lãi định kỳ 6 tháng một lần.

Khách hàng tham khảo giải pháp tích lũy iDepo. Ảnh: VIB

Mỹ Quyên (27 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP HCM), cho biết, sau vài năm làm việc, cô tích lũy được 100 triệu đồng, số tiền này khiến Quyên băn khoăn tìm cách giữ và sinh lời. Theo bạn trẻ, gửi tiết kiệm truyền thống an toàn nhưng dễ mất lãi nếu rút trước hạn. Trong khi đó, chứng khoán hay bất động sản lại nhiều biến động, đòi hỏi kiến thức và sự kiên nhẫn mà cô chưa sẵn sàng.

Với iDepo, Quyên tìm thấy giải pháp cân bằng: khoản tiền gửi của cô được hưởng lãi 5,4% một năm, sau 6 tháng sinh gần 2,7 triệu đồng; nếu duy trì đủ 36 tháng, tổng lãi đạt khoảng 16 triệu đồng. Đặc biệt, nếu tất toán sau một năm để đi học Cao học, cô vẫn nhận về gần 5,4 triệu đồng tiền lãi, nhờ cơ chế bảo toàn lợi ích.

Quyên cho biết thêm, tất cả đều được thực hiện trên ứng dụng MyVIB với thao tác đơn giản. Chỉ với vài chạm, cô có thể mở iDepo, theo dõi hợp đồng hay chuyển nhượng khi cần vốn gấp.

Bên cạnh người trẻ, iDepo còn hỗ trợ hiệu quả cho doanh nhân và cá nhân kinh doanh. Với những khoản vốn nhàn rỗi 1-5 tỷ đồng trong giai đoạn chờ nhập hàng hay thanh toán hợp đồng, sản phẩm này trở thành công cụ giúp doanh nghiệp điều tiết vốn linh hoạt. Chủ doanh nghiệp có thể gửi vào iDepo, hưởng lãi suất hấp dẫn và khi cần vốn, họ có thể bán hoặc chuyển nhượng ngay trên MyVIB mà không phải chờ hết kỳ hạn. Nhờ vậy, dòng tiền vẫn xoay vòng kịp thời cho hoạt động kinh doanh, trong khi phần lãi tích lũy được bảo toàn.

Theo đại diện VIB, sự khác biệt này khiến giải pháp trở thành lựa chọn thay thế cho tiền gửi truyền thống. Sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người kinh doanh là không bao giờ để tiền ngủ yên, không sinh lợi.

iDepo cũng là một trong những trụ cột của gói giải pháp SmartDepo do VIB phát triển, cùng Hi-Depo và i-1Depo. Các sản phẩm này đáp ứng nhu cầu tích lũy theo tuần, tháng và nửa năm, tạo thành hệ sinh thái đa tầng phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Đại diện nhà băng cho biết thêm, với iDepo, từng đồng tiền của khách hàng được bảo toàn, sinh lời bền vững và sẵn sàng cho mọi nhu cầu đột xuất. Dù là khoản tích lũy đầu tiên hay dòng vốn lớn chưa sử dụng ngay, sản phẩm cho thấy cách tích lũy ngày nay có thể an toàn, linh hoạt và hiện đại.

Hoàng Đan