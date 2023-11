Giải pháp phòng chống mua bán trẻ em dẫn đầu bình chọn Data For Life

Giải pháp phòng, chống mua bán trẻ sơ sinh và mang thai hộ của Công an tỉnh Thanh Hóa nhận gần 1.200 lượt vote trên cổng bình chọn cuộc thi Dữ liệu với cuộc sống.

Cổng bình chọn sản phẩm cuộc thi Data For Life 2023 - Dữ liệu với cuộc sống mở bình chọn cho 41 đội từ ngày 26/10 đến 20/11.

Đến nay, sau gần ba tuần, cổng bình chọn đã nhận về hàng chục nghìn lượt bình chọn cho các ý tưởng, giải pháp của 41 đội vòng sơ khảo. Dẫn đầu bình chọn là Giải pháp phòng, chống mua bán trẻ sơ sinh và mang thai hộ của Công an tỉnh Thanh Hóa, với 1.186 lượt.

Giải pháp phòng, chống mua bán trẻ sơ sinh và mang thai hộ trái pháp luật của Công an tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa

Giải pháp giúp phòng ngừa và phát hiện việc giả mạo thông tin nhằm hợp thức hóa giấy tờ (giấy chứng sinh) để thực hiện hành vi mua bán trẻ sơ sinh, mang thai hộ trái quy định pháp luật.

Với giải pháp này, Công an tỉnh Thanh Hóa đề xuất ý tưởng ứng dụng cơ sở dữ liệu căn cước công dân gắn chip. Chỉ cần có dữ liệu vân tay công dân (lưu trữ tập trung hoặc trong chip của thẻ căn cước công dân) và thiết bị xác minh di động là giải pháp có thể triển khai, áp dụng vào cuộc sống.

Các giải pháp còn lại cũng nhận được nhiều lượt bình chọn của độc giả, như: Phần mềm sử dụng căn cước công dân để quản lý ra vào (779 lượt); Bộ ứng dụng an ninh xuất nhập cảnh (464 lượt); Hệ thống phát hiện trạng thái bất thường của tài xế (592 lượt); Hệ thống cảnh báo hành vi giao dịch bất thường (259 lượt); Sàn giao dịch việc làm quốc gia (219 lượt)...

Sau ngày 20/11, 5 đội có số điểm bình chọn cao nhất sẽ được cộng tối đa 10 điểm (trên thang điểm 100) tại vòng chung kết, dự kiến diễn ra ngày 24/11.

Cuộc thi Dữ liệu với cuộc sống (Data for Life 2023) do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an công tổ chức từ 7/8, với sự phối hợp của Đại học Bách khoa Hà Nội, Đài truyền hình Việt Nam và Báo VnExpress.

Cuộc thi với mục tiêu thu hút nguồn lực từ cộng đồng tài năng trẻ đồng hành cùng Bộ Công an và Chính phủ để phát huy tính sáng tạo, hình thành những ý tưởng và sản phẩm công nghệ thông tin thiết thực. Các giải pháp xoay quanh ba trụ cột là chính phủ số - giải pháp thúc đẩy dịch vụ công hiệu quả, xã hội số - thúc đẩy dịch vụ an sinh xã hội, và kinh tế số - thúc đẩy phát triển kinh tế. Tổng giải thưởng dự kiến là 370 triệu đồng, trong đó giải nhất và giải nhì lần lượt là 200 triệu và 100 triệu đồng.

Thế Đan