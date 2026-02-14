Giải pháp MB Seller hỗ trợ hộ kinh doanh 'buôn bán an tâm' thế nào?

Bộ giải pháp MB Seller của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) hỗ trợ hộ kinh doanh từ tư vấn kê khai thuế đến tối ưu vận hành ngay trên điện thoại.

Cụ thể, bộ giải pháp của MB cung cấp phần mềm quản lý bán hàng miễn phí, cho phép xuất hóa đơn điện tử và ký số trực tiếp. Hộ kinh doanh tại MB cũng có thể liên kết trực tiếp với eTax Mobile để kê khai và nộp thuế nhanh chóng. Đồng thời, MB Seller có dịch vụ tư vấn thuế và cập nhật những quy định mới nhất giúp hộ kinh doanh thực hiện đúng, dễ dàng.

Hộ kinh doanh sử dụng sản phẩm MB Seller. Ảnh: MB

Tài khoản cho hộ kinh doanh, việc liên kết và quản lý được thiết kế ngay trên app MBBank, đi kèm mã VietQR, loa thông báo giao dịch tức thì, giải pháp thanh toán không tiền mặt POS và SoftPOS.

Hệ thống quản trị số hóa giúp theo dõi doanh thu theo thời gian thực, phân loại khách hàng, quản lý đa điểm bán và phân quyền nhân viên, song song hỗ trợ tách bạch dòng tiền cá nhân và kinh doanh. MB Seller còn bao gồm sản phẩm bảo hiểm thời tiết, hỗ trợ giảm thiểu rủi ro thu nhập trước biến động thiên tai.

Ngoài ra, MB Seller mang đến giải pháp vốn linh hoạt với hạn mức vay lên đến 5 tỷ đồng. Quy trình phê duyệt được số hóa, không cần tài sản đảm bảo, quản lý dư nợ ngay trên ứng dụng. Chủ hộ kinh doanh cũng có thể tối ưu dòng tiền nhàn rỗi với tài khoản Siêu lãi ngày, lãi suất tới 3,5%/năm.

Giao diện bộ giải pháp MBSeller. Ảnh: MB

Đại diện Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) nhận định với bộ giải pháp MB Seller, hộ kinh doanh có thể thanh toán nhanh chóng, quản lý rõ ràng, kê khai đúng luật và chủ động tài chính, tất cả gói gọn trong một ứng dụng duy nhất. Qua đây, MB mong muốn đồng hành cùng hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi số, giúp buôn bán an tâm và hiệu quả hơn. Tìm hiểu về bộ giải pháp MB Seller tại đây.

Văn Hà