Giải pháp lọc nước hydrogen ion kiềm từ máy lọc nước Hòa Phát

Máy lọc nước Hòa Phát HyperS HPA885 ứng dụng công nghệ điện phân đa tầng, mang đến nguồn nước hàm lượng hydrogen 880-1800 ppb, hướng tới lối sống lành mạnh cho gia đình Việt.

Sản phẩm được Hòa Phát cho ra mắt tháng 1/2025, mục tiêu mang đến nguồn nước sạch, giàu khoáng và tốt cho sức khỏe gia đình Việt. Theo công bố, điểm khác biệt của HyperS HPA885 nằm ở bộ điện phân đa tầng giúp tạo ra nguồn nước có hàm lượng hydrogen 880-1.800 ppb, chỉ số ORP từ âm 350 đến 0 mV, đồng thời bảo toàn khoáng chất có lợi cho cơ thể.

Máy được cấu tạo với 12 lõi lọc, trong đó có 8 lõi chức năng, cho phép tạo ra nhiều tầng lọc liên tiếp, từ lõi lọc thô, lõi RO, lõi chức năng, bộ điện phân. Quy trình này đảm bảo độ tinh khiết của nước, bổ sung khoáng chất tự nhiên, giúp nước sau lọc giữ được vị ngọt nhẹ tự nhiên.

Bên trong bộ lõi của máy lọc Hòa Phát HyperS HPA885. Ảnh: Hòa Phát

Ngoài việc tập trung vào công nghệ, Hòa Phát còn chú trọng đến trải nghiệm người dùng trong từng chi tiết thiết kế. HyperS HPA885 mang dáng tủ đứng, thân vỏ thép sơn tĩnh điện kết hợp mặt kính cường lực Matt Surface chống bám bẩn, mang lại vẻ sang trọng, phù hợp với nhiều không gian khác nhau, từ phòng bếp đến văn phòng. Bảng điều khiển điện tử thân thiện giúp người dùng dễ dàng lựa chọn giữa các chế độ: nước Hydrogen, nước tinh khiết, nước nóng và nước lạnh, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng hàng ngày, từ pha sữa, nấu ăn đến uống trực tiếp.

Sản phẩm phủ lớp mặt kính cường lực Matt Surface, mang lại vẻ sang trọng. Ảnh: Hòa Phát

Cấu trúc bên trong được thiết kế thông minh, thuận tiện cho việc thay lõi lọc, giảm chi phí bảo dưỡng định kỳ.

Một yếu tố khiến sản phẩm nhận được nhiều sự quan tâm là mức giá hợp lý so với các dòng máy Hydrogen cao cấp trên thị trường. HyperS HPA885 mang lại sự cân bằng giữa hiệu năng, thiết kế và chi phí, phù hợp với đại đa số hộ gia đình Việt Nam đang hướng đến lối sống lành mạnh, hiện đại.

Theo đại diện Hòa Phát, định hướng phát triển sản phẩm của hãng nằm ở việc cung cấp thiết bị lọc nước thông minh, góp phần nâng cao tiêu chuẩn nước uống sạch, an toàn và tốt cho sức khỏe cộng đồng. Hydrogen ion kiềm được nhiều chuyên gia đánh giá cao về hiệu quả xử lý nước, nhờ khả năng chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ duy trì cân bằng nội môi cơ thể và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Những tính năng trên giúp máy lọc nước Hòa Phát Hydrogen ion kiềm RO nóng lạnh HyperS HPA885 giành chiến thắng tại Sản phẩm tôi yêu 2025 (thuộc khuôn khổ Tech Awards 2025), hạng mục Máy lọc nước với công nghệ hydrogen ion kiềm. Theo đại diện Hòa Phát, giải thưởng ghi nhận nỗ lực nghiên cứu và đầu tư, là động lực để đơn vị tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho gia đình Việt.

Máy lọc nước Hydrogen Ion Kiềm HyperS. Ảnh: Hòa Phát

Những cải tiến về công nghệ trên sản phẩm cũng góp phần giúp Điện máy gia dụng Hòa Phát đạt hai giải thưởng: Thương hiệu gia dụng Việt ấn tượng và Máy lọc nước hydrogen ion kiềm được yêu thích nhất ngay trong lần đầu góp mặt tại Tech Awards 2025.

Tại chương trình, đơn vị còn mang đến các sản phẩm tiêu biểu gồm máy lọc nước, máy làm mát không khí, cây nước nóng lạnh, bếp và thiết bị bếp. Trong đó, máy lọc nước Hòa Phát Hydrogen ion kiềm RO nóng lạnh HyperS HPA885 trang bị hệ thống 12 lõi lọc cùng màng lọc RO với công nghệ tấm màng từ Mỹ, có thể lọc sạch 99,99% vi khuẩn, virus, kim loại nặng. Công nghệ điện phân có màng ngăn cũng giúp tăng gấp đôi hàm lượng hydrogen trong nước.

Tech Awards là chương trình bình chọn thường niên từ 2012 của VnExpress, dành cho các sản phẩm và thương hiệu công nghệ nổi bật, bán chính hãng trong năm tại thị trường Việt Nam.

Thái Anh