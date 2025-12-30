Giải pháp lọc khí cho không gian lớn

Các giải pháp lọc khí trong văn phòng hoặc mặt bằng kinh doanh lớn đang được doanh nghiệp tìm kiếm, nhằm tạo ra môi trường làm việc trong lành, tốt cho sức khỏe.

Nhiều tòa nhà, văn phòng và các chuỗi dịch vụ bắt đầu coi việc xử lý không khí sạch là yếu tố giúp gia tăng chất lượng phục vụ, nâng cao trải nghiệm của khách hàng và nhân viên. Đặc biệt, các nhóm ngành đặc thù có mật độ người đông hoặc dễ phát sinh mùi khó chịu như khách sạn thú cưng (pet hotel), nhà hàng, spa hay các văn phòng làm việc, việc lọc khí càng được chú trọng.

Chị Minh Hồng (42 tuổi), chủ một cửa tiệm chăm sóc thú cưng tại Tây Hồ (Hà Nội) cho biết vấn đề gây đau đầu cho chị là mùi của không gian cửa hàng. Hàng ngày, chị phải đối mặt với các loại hỗn hợp của mùi chó mèo, thức ăn hạt, cùng độ ẩm từ việc tắm rửa, vệ sinh dễ sinh ra nấm mốc và vi khuẩn. Lông thú và vảy da chết phát tán trong không khí cũng gây cảm giác khó chịu về mặt thị giác và là tác nhân gây dị ứng cho cả nhân viên chăm sóc lẫn khách hàng.

Cửa tiệm chăm sóc thú cưng thường có nhiều mùi khó chịu. Ảnh: vecteezy

Chủ tiệm cố gắng tự xử lý bằng cách xông tinh dầu hoặc xịt thơm để át mùi. Tuy nhiên, cách làm này chỉ khử mùi trong thời gian ngắn, không hiệu quả.

Sau khi tìm kiếm nhiều giải pháp và được tư vấn, chị Hồng lựa chọn máy lọc khí công suất lớn tại cửa hàng. Thiết bị này không chỉ xử lý bụi một cách thông thường còn lọc các hạt bụi mịn và giữ lại lông thú thông qua hệ thống lọc chuyên dụng, khử mùi hôi tận gốc và tiêu diệt các tác nhân gây dị ứng. "Từ khi lắp máy, cửa hàng của tôi sạch sẽ và đỡ mùi hôi khó chịu", chị Hồng nói.

Tại môi trường văn phòng, không khí lại là thách thức khác. Anh Minh Hoàng, giám đốc một công ty công nghệ tại Hà Nội chia sẻ công ty anh mở rộng quy mô nên cần chuyển tới địa điểm làm việc mới. Nhưng khi vào văn phòng mới, mùi nội thất mới, mùi sơn khiến anh và các nhân viên ngộp thở.

Không gian văn phòng mới thường có mùi khó chịu. Ảnh: vecteezy

Các chuyên gia cho biết, văn phòng làm việc thường cho những mùi khó chịu như Formaldehyde bay hơi từ gỗ công nghiệp, keo dán thảm, hay các hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs) phát ra từ máy in, photocopy hoạt động liên tục. Bên cạnh đó, bụi giấy từ tài liệu, hồ sơ lưu trữ lâu năm, cùng với thói quen ăn uống tại chỗ trong giờ nghỉ trưa khiến mùi đồ ăn bám lại trong không gian kín, nơi vốn đã hiếm lấy được gió thoáng từ bên ngoài.

Tất cả những yếu tố này tạo nên "Hội chứng nhà kín" (Sick Building Syndrome - SBS). Biểu hiện rõ nhất là những triệu chứng như mệt mỏi, đau đầu, khô mắt, ngạt mũi và khó tập trung vào buổi chiều, từ đó giảm sút đáng kể hiệu suất lao động.

Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến không khí sạch trong văn phòng như một phần của phúc lợi mềm (soft welfare). Việc trang bị máy lọc khí không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà còn là thông điệp nhân văn, thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đến sức khỏe lâu dài của đội ngũ nhân sự.

Các điểm kinh doanh F&B cũng quan tâm đến vấn đề thông khí. Khói bếp, mùi dầu mỡ, thức ăn và hóa chất tẩy rửa dễ gây mùi khó chịu, nồng nặc, ám vào đồ đạc và quần áo, ảnh hưởng trải nghiệm khách hàng, sức khỏe nhân viên cũng như vệ sinh và thẩm mỹ của nhà hàng.

Trước các nhu cầu này, Daikin giới thiệu MC80ZVM7 là dòng máy được thiết kế chuyên biệt cho các không gian có diện tích lớn. Với phạm vi lọc khí lên tới 68 m2, phù hợp cho các khu vực như sảnh chờ khách sạn vừa và nhỏ, văn phòng mở hay khu vực sinh hoạt tại các cơ sở dịch vụ.

Điểm nổi bật của MC80ZVM7 là công nghệ Twin Streamer và Ion Plasma hoạt tính. Cấu trúc Twin Streamer giúp tăng tốc độ phân hủy các khí gây mùi, Formaldehyde và ức chế vi khuẩn. Còn Ion Plasma hoạt tính giúp vô hiệu hóa tế bào nấm mốc, kháng khuẩn, cũng như góp phần khử mùi hiệu quả. MC80ZVM7 còn kết hợp với phin lọc HEPA tĩnh điện và phin lọc TAFU (đối với dòng cao cấp) để tạo quy trình lọc khép kín, giúp loại bỏ 99,97% bụi mịn kích thước 0,3 µm. Độ bền của phin lọc còn giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận hành nhờ giảm tần suất thay thế.

Ngoài ra, máy có thiết kế gọn nhẹ cùng 4 bánh xe dễ dàng di chuyển trong không gian rộng. Cùng với đó là tính năng cảm biến giúp hiển thị trực quan chất lượng không khí và độ ồn của máy ở mức 19dB, gần như tĩnh lặng, đảm bảo sự thoải mái cho người dùng.

Daikin MC80ZVM7 là lựa chọn cho các không gian rộng như sảnh chờ, quán cafe hay văn phòng mở. Ảnh: Daikin Vietnam

Theo đại diện thương hiệu, Daikin MC80ZVM7 hiện được tin dùng tại nhiều chuỗi dịch vụ F&B nổi tiếng và các hệ thống văn phòng. Việc các đơn vị kinh doanh đưa thiết bị lọc khí vào vận hành cho thấy xu hướng chú trọng chất lượng không khí như một tiêu chuẩn dịch vụ và môi trường làm việc, thay vì chỉ là yếu tố thẩm mỹ.

Yên Chi