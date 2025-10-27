Giải pháp iDepo VIB cân bằng giữa linh hoạt và lợi nhuận

Gói tiết kiệm trực tuyến iDepo của VIB mang đến giải pháp tích lũy thông minh, kết hợp lãi suất cạnh tranh, tính linh hoạt rút hoặc chuyển nhượng và quản lý trực tuyến trên nền tảng MyVIB.

Đại diện nhà băng cho biết, thị trường tài chính đang bước vào giai đoạn điều chỉnh khi chứng khoán chững lại và giá vàng biến động. Dòng tiền đầu tư có xu hướng quay về các kênh tích lũy ổn định hơn. Trong bối cảnh đó, iDepo của Ngân hàng Quốc Tế (VIB) trở thành lựa chọn cân bằng giữa linh hoạt và lợi nhuận, mang đến lãi suất đến 6,3% một năm cùng khả năng chuyển nhượng thuận tiện trên nền tảng MyVIB.

Khách hàng sử dụng giải pháp iDepo. Ảnh: VIB

Sự chững lại của thị trường không phải tín hiệu tiêu cực mà phản ánh quá trình tái cân bằng tự nhiên, khi nhà đầu tư ưu tiên sự bền vững và kỷ luật trong quản lý vốn. Dòng tiền vì thế chuyển hướng sang các công cụ giúp vừa duy trì sinh lời, vừa đảm bảo tính chủ động.

Đại diện VIB nhận định, trong xu hướng đó, iDepo phát huy lợi thế khi cho phép khách hàng chủ động quản lý tài chính, vừa đảm bảo sinh lời vừa linh hoạt rút vốn hoặc chuyển nhượng khi cần. Cơ chế bảo toàn phần lãi đã tích lũy giúp iDepo trở thành công cụ hiệu quả trong giai đoạn thị trường đang điều chỉnh. Lãi suất iDepo đạt 6,3% một năm, cao hơn cao hơn mặt bằng chung, đồng thời vẫn cho phép người dùng rút vốn hoặc chuyển nhượng khi cần.

Thói quen đầu tư của người Việt cũng đang thay đổi rõ rệt. Nếu trước đây, nhiều người sẵn sàng chấp nhận rủi ro để tìm kiếm lợi nhuận cao, thì hiện nay, tư duy quản trị vốn thận trọng và hiệu quả hơn đang dần phổ biến. Nhà đầu tư hiện đại hướng đến việc sử dụng đồng vốn linh hoạt, tối ưu lợi nhuận nhưng vẫn kiểm soát được rủi ro.

Với iDepo, khách hàng có thể gửi tiền kỳ hạn 36 tháng, nhận lãi định kỳ 6 tháng một lần, đồng thời được phép chuyển nhượng, cho tặng hoặc chỉ định người mua bất kỳ lúc nào. Mức gửi linh hoạt từ 50 triệu đồng trở lên giúp sản phẩm phù hợp với nhiều khách hàng từ người trẻ bắt đầu tích lũy đến các cá nhân, doanh nghiệp có dòng vốn tạm thời chờ cơ hội đầu tư.

Trong trường hợp cần sử dụng vốn sớm, khách hàng vẫn được nhận đủ phần lãi đã tích lũy đến thời điểm rút hoặc chuyển nhượng, thay vì mất toàn bộ lợi nhuận như các hình thức tiết kiệm thông thường. Đơn cử, với khoản gửi 1 tỷ đồng tại iDepo kỳ hạn 36 tháng, nếu khách hàng rút hoặc chuyển nhượng sau 90 ngày, số tiền lãi tích lũy có thể đạt khoảng 13 triệu đồng. Cơ chế này giúp iDepo trở thành công cụ tối ưu dòng tiền chờ hoặc vốn lưu động chưa đến kỳ sử dụng.

Theo bà Tường Nguyễn, Phó tổng giám đốc VIB, mục tiêu của giải pháp là mang lại mức lãi suất cạnh tranh, xây dựng cơ chế giúp khách hàng an tâm tích lũy và linh hoạt nắm bắt cơ hội đầu tư trong mọi biến động của thị trường. Với góc nhìn chiến lược, việc phân bổ một phần danh mục đầu tư vào iDepo giúp nhà đầu tư duy trì trạng thái sẵn sàng. Khi thị trường xuất hiện cơ hội mới, khách hàng có thể nhanh chóng chuyển nhượng khoản đầu tư mà vẫn giữ trọn lợi nhuận đã tích lũy, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

Điểm khác biệt của iDepo nằm ở nền tảng vận hành trên ứng dụng Ngân hàng số MyVIB. Toàn bộ quy trình mở, theo dõi và giao dịch được thực hiện trực tuyến, cho phép khách hàng khởi tạo hợp đồng, theo dõi lãi định kỳ hoặc chuyển nhượng khoản tiền gửi chỉ với vài thao tác. Quy trình hoàn toàn số hóa, không yêu cầu giấy tờ hay thủ tục phức tạp, mang lại sự tiện lợi và an toàn.

Giải pháp này cũng thể hiện định hướng số hóa sản phẩm, cá nhân hóa trải nghiệm, giúp mọi giao dịch tài chính trở nên minh bạch, nhanh chóng và hiệu quả hơnmà VIB đang kiên định theo đuổi. Ngân hàng số hóa sản phẩm, cá nhân hóa trải nghiệm, giúp mọi giao dịch tài chính trở nên minh bạch, nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Hiện iDepo là một trong ba trụ cột của hệ sinh thái Smart Depo cùng với Hi-Depo và i-1Depo, tạo thành bộ giải pháp tích lũy linh hoạt phù hợp với nhiều nhóm khách hàng. Khi kết hợp với tài khoản Siêu lợi suất, sản phẩm giúp sinh lời mỗi ngày với lợi đến 4,3% một năm, người dùng có thể tối ưu toàn bộ dòng tiền trong cùng hệ sinh thái tài chính số.

Theo đại diện ngân hàng, trong bối cảnh thị trường tài chính đang tái cân bằng, hiệu quả đầu tư không chỉ đến từ lợi nhuận mà còn từ khả năng quản trị linh hoạt. Với iDepo, VIB mang đến giải pháp giúp khách hàng chủ động hơn trong hành trình xây dựng nền tảng tài chính vững vàng cho tương lai.

Hoàng Đan