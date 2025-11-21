Giải pháp giúp người dân giảm thiệt hại nguồn thu mùa bão

Khi thời tiết cực đoan xuất hiện ngày càng thường xuyên, nhiều người lao động, hộ kinh doanh đã chọn bảo hiểm thời tiết như một "lá chắn kinh tế", chủ động ứng phó những ngày mưa bão.

Miền Trung đang trải qua một mùa mưa lũ dị thường và khốc liệt, kéo dài gần như toàn bộ dải đất, từ Quảng Trị đến Khánh Hòa. Sau đợt mưa lớn cuối tháng 10 dồn vào Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi khiến các địa phương này ngập sâu, từ ngày 16/11 đến nay tâm mưa lại dịch xuống khu vực Bình Định - Khánh Hòa. Ngay cả Ninh Thuận cũ (Nam Khánh Hòa), nơi vốn khô hạn nhất cả nước, cũng xuất hiện ngập lụt diện rộng. Lượng mưa tại khu vực đồng bằng và trung du phổ biến 350-600 mm.

Tình trạng mưa dồn dập đi kèm lũ tại các sông dâng cao khiến nhiều khu vực chìm trong ngập sâu, giao thông tê liệt, hoạt động buôn bán và sinh kế của người dân bị gián đoạn nghiêm trọng. Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, mưa lũ khiến 167 nhà hư hỏng, hơn 52.000 nhà ngập, tập trung nhiều nhất tại Đăk Lăk (gần 23.000), Gia Lai (19.200) và Khánh Hòa (9.000). Hơn 13.000 ha hoa màu, gần 2.100 ha cây lâu năm, 88 ha thủy sản và hơn 30.700 gia súc, gia cầm bị thiệt hại.

Các tuyến phố ở phường Nha Trang (Khánh Hòa), ngập mênh mông lúc 16h ngày 20/11. Ảnh: Thanh Tùng

Ở phía nam, tại TP HCM, triều cường đầu tháng đạt đỉnh 1,78 m, khiến hàng loạt tuyến đường trung tâm và ven kênh rạch bị ngập, hoạt động buôn bán và vận chuyển hàng hóa bị đình trệ.

"Cứ mỗi đợt triều cường, đường vào chợ ngập quá nửa bánh xe, khách chẳng ai dám tới mua. May là tôi có tham gia gói bảo hiểm thời tiết của MIC nên mưa lớn mấy ngày liền là hệ thống báo được chi trả. Khoản đó giúp tôi bù lại phần nào tiền hàng ế", chị Lê Thị Mỹ Duyên, tiểu thương chợ Vạn Kiếp (quận Bình Thạnh), chia sẻ.

Triều cường dâng cao trên đường Huỳnh Tấn Phát, TP HCM gây kẹt xe nhiều giờ. Ảnh: Trung Hiếu

Bảo hiểm thời tiết theo chỉ số lượng mưa là sản phẩm do Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) phối hợp Tổng công ty Bảo hiểm Quân đội (MIC) phối hợp triển khai, hướng tới mục tiêu giảm thiểu thiệt hại của thiên tai, đảm bảo nguồn thu nhập trong mưa bão.

Khác với hình thức bảo hiểm truyền thống, sản phẩm sử dụng chỉ số lượng mưa làm cơ sở kích hoạt chi trả. Khi lượng mưa tích lũy trong 7 ngày liên tiếp tại khu vực tham gia vượt ngưỡng cam kết, hệ thống sẽ tự động bồi thường, không yêu cầu khách hàng nộp hồ sơ xác minh tổn thất. Dữ liệu thời tiết được lấy từ hệ thống IMERG (Integrated Multi-satellite Retrievals for Global Precipitation Measurement) là hệ thống thu thập đa vệ tinh tích hợp của NASA để đo lường lượng mưa toàn cầu với độ phân giải không gian khoảng 10 km. IMERG hữu ích ở những khu vực không có thiết bị đo mưa mặt đất.

MB giới thiệu Bảo hiểm theo chỉ số lượng mưa, dễ dàng đăng ký trên App MBBank. Ảnh: MB

Gói bảo hiểm có mức phí khởi điểm từ 58.000 - 74.000 đồng một tháng, với số tiền bảo hiểm tối đa 15 triệu đồng một tháng. Cơ chế chi trả được thiết kế theo nguyên tắc "mưa càng lớn, chi trả càng nhiều". Cụ thể, nếu lượng mưa trong chu kỳ đó vượt ngưỡng 1, khách hàng sẽ được chi trả 2% giá trị bảo hiểm; vượt ngưỡng 2 được chi trả 10% và khi vượt ngưỡng 3, khách hàng nhận 100% số tiền bảo hiểm của tháng. Mỗi tháng, khách hàng được nhận bồi thường tối đa một lần, có thể lựa chọn theo gói 1 tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng, tùy nhu cầu.

Toàn bộ quy trình mua, theo dõi và nhận chi trả thực hiện trực tuyến trên App MBBank. Khách hàng chỉ cần đăng nhập ứng dụng, tìm mục Bảo hiểm Việt, chọn sản phẩm Bảo hiểm theo chỉ số lượng mưa, chọn gói bảo vệ, xác nhận thông tin và thanh toán. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận lượng mưa thực tế và thông báo khi có chi trả phát sinh.

"Chúng tôi mong muốn mang đến giải pháp hỗ trợ kịp thời và minh bạch cho khách hàng, dựa trên dữ liệu khách quan thay vì thủ tục xác minh phức tạp", đại diện MB cho biết.

Từ tháng 4/2025 đến hết tháng 6/2025, MIC tổ chức tập huấn và giới thiệu về Bảo hiểm theo chỉ số lượng mưa tới 46 huyện/thị xã trên địa bàn các tỉnh An Giang, Đồng Tháp (cũ), Sóc Trăng (cũ), Kiên Giang (cũ) và Cần Thơ. Ảnh: MIC

Trên thực tế, bảo hiểm dựa trên chỉ số lượng mưa đã giúp đỡ rất nhiều nông dân, tiểu thương và người lao động khi thời tiết thất thường khiến thu nhập của họ bị ảnh hưởng. Ông Nguyễn Văn Tắc, một nông dân tham gia chương trình cho biết lúc mới đăng ký không hy vọng gì nhiều vì chưa thật sự hiểu cơ chế hoạt động. Nhưng khi được thông báo mình đủ điều kiện nhận chi trả, ông bất ngờ. Khoản tiền hỗ trợ này giúp ông mua lại giống mới, chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo và quan trọng nhất là có thêm niềm tin để yên tâm tiếp tục sản xuất.

Sản phẩm bảo hiểm thời tiết theo chỉ số lượng mưa của MB và MIC được kỳ vọng sẽ trở thành "lá chắn kinh tế thông minh", giúp người dân, doanh nghiệp chủ động hơn trước rủi ro từ thiên nhiên, đồng thời thúc đẩy mục tiêu tài chính toàn diện và phát triển bền vững mà ngành ngân hàng hướng tới.

Minh Ngọc