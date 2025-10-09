Giải pháp giặt sấy phong cách Japandi cho căn hộ hiện đại

Cặp máy giặt - sấy Toshiba Japandi T37 với khả năng xếp chồng tối ưu không gian, bảng điều khiển thông minh trên nền gỗ, mang lại sự hài hòa, thẩm mỹ, tiện nghi.

Trong nhịp sống đô thị, người dùng ngày càng ưu tiên giải pháp tối giản, tiết kiệm diện tích nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện nghi. Từ đó, Toshiba phát triển bộ giặt - sấy Japandi T37 nhằm đáp ứng xu hướng này, kết hợp hài hòa giữa thiết kế tinh gọn và công nghệ chăm sóc quần áo hiện đại.

Mảnh ghép cho không gian nội thất Japandi

Khác với cách nhìn thiết bị gia dụng chỉ là công cụ, Toshiba định hình bộ giặt sấy T37 như một phần của nội thất. Lấy cảm hứng từ phong cách Japandi: sự giao thoa giữa tính tối giản của Nhật Bản và sự ấm áp của Bắc Âu, sản phẩm mang đến sự thanh lịch, liền mạch và phù hợp với nhiều kiểu không gian hiện đại. Máy giặt và máy sấy T37 được thiết kế với cửa kính cường lực hai lớp, bảng điều khiển cảm ứng toàn phần trên nền gỗ.

Không chỉ dừng ở thẩm mỹ, bộ giặt - sấy này còn tối ưu diện tích. Thay vì chiếm chỗ như thiết bị cồng kềnh, hai máy có thể xếp chồng để tiết kiệm diện tích, đồng thời kết hợp bộ nối cùng màu, tạo khoảng cách giữa máy và vách chỉ khoảng 15mm, giữ cho không gian gọn gàng. Thiết kế built-in, đặt âm tường cũng giúp khu vực giặt giũ trở nên tinh gọn, biến thành một phần hài hòa với tổng thể căn hộ.

Cặp máy giặt - sấy Toshiba Japandi T37 thiết kế tinh gọn, phù hợp phong cách nội thất hiện đại. Ảnh: Toshiba

Giải pháp chăm sóc quần áo hiệu quả

Theo Toshiba, dòng máy T37 tích hợp loạt công nghệ giặt - sấy thế hệ mới, hướng đến trải nghiệm tiện nghi và chăm sóc áo quần toàn diện cho người dùng bận rộn.

Cụ thể, máy giặt Toshiba TW-T37BZP115MWV(WT) sở hữu đường kính cửa mở lên đến 365mm giúp, người dùng dễ dàng đưa vào cả những món đồ cồng kềnh như chăn ga hay áo khoác dày mà không mất nhiều công sắp xếp. Quần áo sau khi giặt ít nhăn hơn, giúp tiết kiệm thời gian là ủi, đặc biệt hữu ích trong những buổi sáng bận rộn.

Công nghệ UFB Pro sử dụng công nghệ điện phân nước để loại bỏ vết bẩn cứng đầu mà vẫn dịu nhẹ, giúp quần áo vừa sạch vừa bền hơn. Các gia đình có trẻ nhỏ hay người thường xuyên vận động sẽ thấy rõ hiệu quả này, khi quần áo sạch sâu nhưng không bị xơ cứng sau nhiều lần giặt.

Những ai ưa cảm giác quần áo luôn thơm lâu sau khi giặt sẽ thấy rõ hiệu quả từ chế độ Aroma+. Cơ chế lưu hương bền giúp trang phục giữ được mùi dễ chịu suốt ngày dài, đặc biệt phù hợp với người làm việc văn phòng hoặc thường xuyên di chuyển ngoài trời.

Trong khi Color Alive hỗ trợ duy trì màu sắc, giúp tủ đồ luôn trông như mới. Tính năng giặt bằng hơi nước Great Steam có khả năng diệt khuẩn và khử mùi. Với công nghệ này, người dùng có thể tự tin diện trang phục luôn sạch sẽ, thơm tho và tươi mới mà không cần mất nhiều thời gian chăm sóc, đặc biệt phù hợp với nhịp sống bận rộn nơi đô thị.

Nỗi lo giặt không sạch hay cho nước giặt quá tay được khắc phục nhờ công nghệ SenseDose, với khả năng tự động cân chỉnh lượng nước giặt phù hợp, giúp tiết kiệm chi phí và bảo vệ sợi vải. Cùng lúc đó, ứng dụng TSmartLife mang đến sự tiện lợi khi người dùng có thể điều khiển máy từ xa, khởi động chu trình giặt ngay tại văn phòng và trở về đúng lúc quần áo đã hoàn tất.

Cặp máy giặt - sấy Toshiba Japandi T37. Ảnh: Toshiba

Công nghệ Heat Pump lại mang đến sự an tâm cho những gia đình sống ở căn hộ thiếu không gian phơi hoặc trong khu vực khí hậu nồm ẩm. Quần áo được sấy ở nhiệt độ vừa phải, không lo co rút, vẫn giữ được độ mềm và bền màu.

Hệ thống SenseDry nhận diện độ ẩm thông minh, tránh tình trạng sấy quá khô gây hư hại vải. Công nghệ kết hợp Luxe Care, Steam Care, Hygiene Care giúp giảm nhăn và diệt khuẩn, sấy hơi nước nhờ đó quần áo khô ráo, sạch sẽ, thơm tho, sẵn sàng để mặc ngay. Tính năng này là điểm cộng cho người bận rộn nhưng vẫn muốn giữ trang phục gọn gàng, chỉn chu.

Theo Toshiba, bộ máy giặt sấy được thiết kế đáp ứng phong cách "Japandi style all fit naturally - Hoàn hảo trong thầm lặng". Sự phối hợp giữa máy giặt và máy sấy T37 tạo nên quy trình giặt sấy thuận tiện, giúp giải quyết triệt để những bất tiện trong việc phơi phóng, nhất là ở các khu vực có khí hậu nồm ẩm hoặc diện tích phơi hạn chế.

"Đây không chỉ là một thiết bị gia dụng, mà còn là cách để mỗi ngôi nhà thêm gọn gàng, hiện đại", đại diện Toshiba nói.

Thái Anh