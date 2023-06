Giải pháp FPT Camera tạo chú ý tại triển lãm Industry 4.0

Giải pháp FPT Camera hỗ trợ doanh nghiệp và chính quyền xây dựng xã hội số, được nhiều chuyên gia tìm hiểu, trải nghiệm tại Vietnam Industry 4.0, ngày 14/6.

Vietnam Industry là diễn đàn cấp cao thường niên về công nghiệp 4.0 với sự tham dự của nhiều lãnh đạo Chính phủ, chuyên gia trong nước và quốc tế. Năm nay, chương trình xoay quanh chủ đề: "Thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh nhanh tạo đột phá rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Tham gia triển lãm tại diễn đàn, giải pháp FPT Camera cho doanh nghiệp và chính quyền địa phương tạo chú ý với năm dòng camera an ninh tích hợp công nghệ AI góp phần vào quá trình xây dựng xã hội số, chính quyền số. Giải pháp do chính FPT Telecom nghiên cứu và phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (giữa) tham quan khu trải nghiệm của FPT. Ảnh: FPT Telecom

Giải pháp Cloud Camera - đáp ứng nhu cầu giám sát, quản lý tập trung, đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Mô hình thiết kế riêng cho từng địa phương, đảm bảo tính linh hoạt, đồng bộ trên khắp 63 tỉnh, thành.

FPT Telecom là đơn vị cung cấp hạ tầng viễn thông cùng dịch vụ Cloud Camera an ninh hàng đầu Việt Nam, đi kèm dịch vụ vận hành bảo trì và chăm sóc khách hàng trên khắp toàn quốc. Đến nay đã có hơn 2.085 camera của FPT được lắp đặt tại 273 xã phường do công an xã quản lý ở 25 tỉnh thành.

(Từ trái sang) Năm sản phẩm FPT Camera tại triển lãm: IQ3, SE, Play, IQ2, IQ2S. Ảnh: FPT Telecom

Thế mạnh của đơn vị đến từ hệ thống hơn 220 văn phòng giao dịch, hơn 3.000 nhân viên và hơn 6.000 kỹ thuật viên toàn quốc, am hiểu địa phương, cung cấp dịch vụ mọi lúc, mọi nơi mà không phụ thuộc hệ thống đại lý. Mô hình cloud của FPT Camera cũng có nhiều ưu điểm về triển khai nhanh gọn, đi dây trên địa bàn rộng không phức tạp, tận dụng mạng lưới điện - Internet có sẵn của người dùng.

Kế thừa nền tảng Tập đoàn FPT, hệ thống camera trang bị những công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) với các tính năng giám sát và cảnh báo thông minh như: nhận diện khuôn mặt, phân biệt người lạ, người quen, đếm người điểm danh; hỗ trợ phân biệt chuyển động giữa con người và vật thể giúp giảm thiểu cảnh báo không cần thiết. Dữ liệu lưu trữ trên nền tảng điện toán đám mây của FPT với hệ thống server đặt tại Việt Nam và trung tâm dữ liệu đạt chuẩn Tier III, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, bảo mật khắt khe giúp chính quyền địa phương tăng cường tính bảo mật, an toàn thông tin.

Ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch FPT Telecom khẳng định hệ thống camera thông minh sẽ góp phần vào quá trình xây dựng xã hội số, chính quyền số. Giải pháp này còn giúp các cơ quan quản lý chính quyền tại địa phương dễ dàng hơn.

Giải pháp giám sát của FPT Camera được chính quyền địa phương sử dụng. Ảnh: FPT Telecom

Đại diện FPT Camera kỳ vọng, cùng với thông điệp của diễn đàn, giải pháp giám sát an ninh cho chính quyền địa phương mà đơn vị mang tới sẽ giúp các doanh nghiệp, lãnh đạo địa phương hiểu thêm về mô hình chuyển đổi số, đi sâu tới các địa phương. Đây cũng là cách góp phần thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng tới con người, kiến tạo tương lai hạnh phúc.

Giải pháp FPT Camera cho chính quyền địa phương nhận nhiều sự quan tâm và tìm hiểu của khách mời diễn đàn. Ảnh: FPT Telecom

FPT Camera là sản phẩm chiến lược của FPT Telecom. Nhờ ứng dụng các công nghệ mới như Cloud và AI, sản phẩm được nhận xét mang đến những trải nghiệm khác biệt cho khách hàng. Đây là giải pháp camera giám sát hàng đầu tại Việt Nam đồng bộ về hệ thống và toàn diện về giải pháp với tất cả các thành phần (phần cứng, phần mềm và dịch vụ đi kèm) đều do đơn vị duy nhất là FPT Telecom phát triển tích hợp cung cấp.

Minh Tú