Giải pháp điều hòa cho không gian kinh doanh vừa và nhỏ

Daikin giới thiệu hệ thống điều hòa SkyAir với dàn lạnh giấu trần, khả năng thay đổi nhiệt độ theo mật độ người, tiết kiệm điện năng, phù hợp với các mặt bằng thương mại.

Daikin Vietnam đã khảo sát một số cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ và nhận thấy, chất lượng không khí là một yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm mua sắm và thời gian lưu lại, mức chi tiêu và khả năng quay lại của khách hàng.

Thấu hiểu vấn đề trên, hệ thống SkyAir chính là giải pháp chuyên biệt được Daikin mang đến cho các hộ kinh doanh, đáp ứng nhiều yêu cầu đặc thù của từng loại hình kinh doanh.

Ví dụ, với các mặt bằng có trần thấp và diện tích nhỏ như cửa hàng ăn uống, bán lẻ hay spa, các doanh chủ thường chọn máy điều hòa treo tường nhằm tối ưu không gian. Đây cũng là không gian có tần suất đóng mở cửa cao khiến nhiệt độ trong phòng không ổn định, làm chi phí điện gia tăng.

Từ thực tế này, Daikin SkyAir có dàn lạnh giấu trần độ dày 245mm thuộc loại mỏng nhất thị trường, giúp hạn chế tác động đến thiết kế nội thất. Đồng thời, công nghệ Inverter cho phép hệ thống điều chỉnh công suất theo tải thực tế, duy trì mức nhiệt ổn định ngay cả khi có thất thoát độ lạnh, giúp tối ưu chi phí vận hành.

Cũng thuộc nhóm không gian hẹp, các showroom thời trang thường phải chịu lượng nhiệt lớn tỏa ra từ đèn chiếu sáng và mảng kính trưng bày. Với đặc điểm này, SkyAir trang bị cassette âm trần Kiriu Surround cùng mặt nạ lưới tinh gọn, cho khả năng phân phối gió rộng và đều, hạn chế gió lùa và cân bằng nhiệt giữa trần và sàn. Nhờ vậy, sự dễ chịu được duy trì đồng đều trong toàn bộ khu vực trưng bày.

Theo đại diện Daikin Vietnam, hệ thống SkyAir cung cấp ba lựa chọn dàn lạnh phù hợp với nhiều loại mặt bằng. Đó là giấu trần FBFC siêu mỏng cho trần thấp, cassette FCFC với thiết kế mặt nạ thẩm mỹ và luồng gió êm cho địa điểm bán lẻ và nhà hàng, quán cà phê, cùng dàn áp trần FHFC cho trần cao hoặc công trình cải tạo. Nhờ đó, không gian đạt được sự đồng nhất về thẩm mỹ, chủ đầu tư giảm chi phí thi công trần và tối ưu hiệu quả sử dụng.

Dàn cassette âm trần Kiriu Surround có thiết kế mỏng giúp người dùng tận hưởng không gian sống lý tưởng. Ảnh: Daikin Việt Nam

Đối với các không gian kín như phòng gym, thách thức thường đến từ việc khử mùi và bảo vệ thiết bị tập luyện trong môi trường độ ẩm cao. Đặc biệt vào những khung giờ có mật độ người đông, tình trạng nóng lạnh cục bộ hoặc gió thổi trực tiếp vào người dễ xuất hiện ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và khả năng duy trì cường độ tập luyện.

Daikin SkyAir được thiết kế để duy trì khả năng vận hành ổn định khi tải sử dụng thay đổi nhanh theo mật độ người. Hệ thống phân bổ luồng gió đều giúp hạn chế tình trạng nóng lạnh cục bộ, duy trì độ mát dễ chịu trong suốt thời gian hoạt động. Tích hợp thêm công nghệ Streamer hỗ trợ xử lý mùi và các tác nhân trong không khí, góp phần cải thiện chất lượng không gian kín trong giờ cao điểm.

Dàn cassette âm trần Kiriu Surround với mặt nạ lưới giúp phân phối gió rộng và đều, hạn chế gió lùa và cân bằng nhiệt. Ảnh: Daikin Việt Nam

Hệ thống này còn được tính toán trong thiết kế, từ dàn tản nhiệt xử lý chống ăn mòn đến việc bảo vệ bảng mạch trước bụi bẩn và sinh vật xâm nhập, giúp hệ thống duy trì khả năng vận hành ổn định trong điều kiện điện áp biến động sử dụng liên tục.

Ngoài ra, Daikin còn cung cấp dịch vụ bảo hành - bảo dưỡng toàn diện. Hệ thống sẽ theo sát và nhắc lịch định kì, xử lý chuyên nghiệp các yêu cầu, đảm bảo sự an tâm của khách hàng trong suốt vòng đời sử dụng sản phẩm.

Tính hiệu quả của giải pháp SkyAir đã được kiểm chứng qua những dự án như tại một nhà máy sản xuất cần trục và thiết bị nâng hạ (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Trước đây cơ sở này sử dụng hệ thống máy dân dụng nhưng hoạt động kém hiệu quả, tiêu tốn điện năng và nhanh xuống cấp. Khi chuyển sang SkyAir, nhiệt độ được duy trì ổn định, chi phí điện giảm và nhu cầu bảo trì thấp hơn.

Theo chia sẻ từ đại diện một đơn vị nhà thầu trực tiếp triển khai dự án, đây là nhà máy chuyên sản xuất thiết bị bốc xếp và phụ tùng cơ khí, với yêu cầu nghiêm ngặt về nhiệt độ và độ ẩm trong khu vực sản xuất. Do đặc thù gia công kim loại liên tục, việc kiểm soát nhiệt độ ổn định ở mức 22-26 độ C là yếu tố then chốt để đảm bảo độ chính xác và chất lượng thành phẩm. Hệ thống SkyAir của Daikin Vietnam với cảm biến nhiệt độ kép đã đáp ứng rất tốt yêu cầu này.

Đại diện Daikin cho biết, SkyAir là sự tổng hòa giữa bốn giá trị cốt lõi: trải nghiệm thoải mái cho người dùng cuối, tối ưu chi phí vòng đời, sự linh hoạt cho các ý tưởng thiết kế kiến trúc và hiệu quả kinh tế tối ưu cho chủ sở hữu. "Trong kỷ nguyên của kinh tế trải nghiệm, việc thấu hiểu khách hàng từ những nhu cầu cơ bản nhất chính là chìa khóa để dẫn đầu. Đầu tư vào không khí không chỉ là chi phí, mà là một khoản đầu tư cho tương lai bền vững, nơi không gian kinh doanh không chỉ mát lành mà còn thực sự sinh lời", đại diện nhãn hàng nói thêm.

Hành trình chinh phục khách hàng bắt đầu từ sự tinh tế trong việc chăm sóc cảm giác của họ. Daikin luôn sẵn sàng đồng hành để kiến tạo nên những không gian lý tưởng nhất cho mỗi doanh nghiệp.

Yên Chi