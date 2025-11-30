Giải pháp chăm sóc áo quần nhanh gọn cho gia đình thành thị

Toshiba gợi ý giải pháp giặt sấy thông minh từ bộ sản phẩm Japandi T37 giúp gia đình tiết kiệm thời gian, chăm sóc áo quần sạch sâu, thơm lâu và bền đẹp.

Theo Toshiba, nhịp sống thành thị bận rộn và xu hướng sống tinh gọn khiến người dùng ưu tiên các giải pháp giặt sấy nhanh, thơm sạch mà ít tốn công. Trong bối cảnh đó, bộ đôi máy giặt - sấy Japandi T37 được giới thiệu như lựa chọn giúp tối ưu quy trình chăm sóc áo quần, nâng hiệu quả vận hành việc nhà.

Không chỉ tối ưu công năng, cặp Japandi T37 gây ấn tượng với thiết kế tinh giản theo phong cách Japandi. Thiết bị có thể bố trí âm tường, tiết kiệm diện tích và tạo nên tổng thể nội thất gọn gàng, tinh tế cho không gian sống hiện đại.

Cặp máy giặt - sấy Toshiba Japandi T37. Ảnh: Toshiba

Tiết kiệm thời gian

Với những gia đình bận rộn, giải pháp giặt - sấy song song thường được lựa chọn để "rút ngắn" cả buổi giặt vào một khung giờ. Combo giặt - sấy Japandi T37 hỗ trợ xử lý nhiều mẻ cùng lúc. Thay vì phải chờ đợi tuần tự, cả hai thiết bị vận hành đồng thời, phù hợp cho những gia đình có nhiều thành viên hoặc cần xử lý lượng quần áo lớn trong thời gian ngắn.

Theo Toshiba, nhờ cách bố trí này, việc giặt sấy có thể hoàn thành trong một buổi tối, tiết kiệm thêm 30-50% thời gian so với quy trình thông thường.

Bộ sản phẩm thiết kế tinh gọn với phong cách Japandi sang trọng. Ảnh: Toshiba

Bên cạnh đó, ứng dụng TSmartLife trên bộ sản phẩm giúp người dùng chủ động hơn trong lịch giặt sấy. Thông qua điện thoại, người sử dụng có thể hẹn giờ khởi động hoặc cài đặt máy hoàn tất đúng thời điểm mong muốn. Điều này hỗ trợ những người thường xuyên di chuyển hoặc làm việc cả ngày vẫn có thể điều phối việc giặt sấy linh hoạt, tránh tình trạng quên đồ trong máy và tối ưu quỹ thời gian khi trở về nhà.

Chăm sóc áo quần thơm lâu, sạch sâu

Không chỉ tiết kiệm thời gian, nhiều gia đình hiện đại quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm chăm sóc vải vóc, cách để áo quần thơm lâu, mềm mại, hạn chế phai màu và bền đẹp sau nhiều chu kỳ. Các công nghệ giặt - sấy trên bộ đôi Japandi T37 của Toshiba được phát triển hướng đến công năng này.

Trên máy giặt Toshiba TW-T37BZP115MWV(WT), công nghệ UFB Pro ứng dụng phản ứng điện phân giúp loại bỏ tự nhiên các vết ố, diệt khuẩn và giảm dư lượng chất giặt tẩy. Nhờ đó, quần áo sạch sâu, giữ màu trắng sáng và hạn chế ố vàng theo thời gian.

Sản phẩm có nhiều chế độ giặt theo từng chất liệu quần áo. Ảnh: Toshiba

Đối với những người thường xuyên di chuyển ngoài trời, đi làm cả ngày hay tham dự các cuộc gặp, việc quần áo luôn thơm mang lại cảm giác dễ chịu, tăng sự tự tin trong giao tiếp. Nhiều người thường dùng nước xả hoặc sản phẩm lưu hương riêng. Từ nhu cầu đó, Toshiba phát triển chế độ Aroma+ trên máy giặt, giúp kéo dài thời gian ngâm và tăng khả năng thẩm thấu của nước xả. Nhờ vậy, hương thơm lan tỏa đều, lưu lâu trên từng sợi vải, giúp người mặc luôn cảm thấy tươi mới và tự tin suốt cả ngày.

Để hoàn thiện trải nghiệm chăm sóc vải, công nghệ Great Steam sử dụng hơi nước nhiệt độ cao giúp diệt 99,99% vi khuẩn, bảo vệ làn da nhạy cảm và khử mùi hiệu quả. Đồng thời, hơi nước còn làm mềm sợi vải, giảm nhăn rõ rệt, đặc biệt hữu ích cho các loại áo sơ mi hay đồ công sở, giúp người dùng tiết kiệm thời gian ủi mà vẫn giữ phom trang phục chỉn chu.

Khi bước sang khâu sấy, việc bảo vệ chất liệu vẫn được nhiều gia đình chú trọng. Thay vì chỉ sấy khô nhanh, công nghệ sấy bơm nhiệt trên máy Toshiba TD-T37BS90HWV(WT) sử dụng luồng khí nóng tuần hoàn nhẹ nhàng để làm khô đồng đều, giúp vải giữ độ mềm tự nhiên và hạn chế hư tổn sợi vải. Giải pháp này cũng giúp tiết kiệm năng lượng và phù hợp cho cả đồ len, trang phục trẻ nhỏ hay chất liệu mỏng.

Đặc biệt, để giải quyết vấn đề trang phục cất tủ lâu ngày dẫn đến xuất hiện mùi ẩm mốc nhưng cần sử dụng ngay, Toshiba phát triển công nghệ Luxe Care - giải pháp làm mới trang phục nhanh chóng và tiện lợi. Công nghệ sử dụng hơi nước nóng để làm mềm sợi vải, giúp khử mùi và giảm nhăn trên bề mặt. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể áp dụng tính năng này để làm mới những bộ trang phục vừa mặc, giúp áo quần phẳng phiu, loại bỏ bụi bẩn và sẵn sàng sử dụng mà không cần qua chu trình giặt giũ.

Bộ đôi Toshiba Japandi T37 được kỳ vọng là người bạn đồng hành, giúp việc giặt sấy quần áo trở nên thư thái hơn.

Thái Anh