Giải pháp bảo hiểm sức khỏe cho cả gia đình từ Generali

Generali Việt Nam phát triển các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe hướng đến bảo vệ toàn diện cho cả gia đình, giúp chủ động ứng phó rủi ro và giảm gánh nặng tài chính khi ốm đau.

Bảo hiểm sức khỏe được xem là một trong những giải pháp tài chính quan trọng, giúp người tham gia chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe và duy trì ổn định cuộc sống khi rủi ro xảy ra.

Nhiều khách hàng Generali đã nhận được quyền lợi chi trả kịp thời khi gặp rủi ro về sức khỏe, trong đó có trường hợp của anh Lê Văn Pháp tại Đà Nẵng. Anh Pháp tham gia bảo hiểm cho cả gia đình từ năm 2019. Chỉ vài năm sau, con gái út của anh nhập viện điều trị hai lần liên tiếp trong vòng một tháng. Nhờ hợp đồng bảo hiểm được tư vấn và tham gia từ sớm, gia đình anh nhận khoản chi trả 50 triệu đồng từ thẻ sức khỏe VITA - Sức Khỏe Vàng. Anh cho biết, khoản chi này giúp giảm bớt áp lực tài chính và tạo điều kiện để gia đình tập trung chăm sóc con.

Anh Pháp (áo đỏ) và gia đình đang vui đùa sau khi con gái khỏi bệnh. Ảnh: NVCC

Tại Hà Nội, chị Võ Thùy Dương (nhà thiết kế thời trang) lựa chọn gói bảo hiểm VITA - Sức Khỏe Kim Cương cho cả gia đình như một phần trong kế hoạch tài chính dài hạn. Tháng 3/2024, con gái chị nhập viện vì viêm dạ dày, ruột và được chi trả hơn 37 triệu đồng cho hai đợt điều trị. Trong quá trình này, tư vấn tài chính của Generali hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và theo dõi tiến độ chi trả, giúp chị thuận tiện hơn khi làm thủ tục.

Chị Dương (áo trắng) được nhân viên Generali tư vấn bảo hiểm hướng dẫn các thủ tục. Ảnh: NVCC

Generali Việt Nam hiện triển khai các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, tập trung vào phạm vi bảo vệ rộng và quyền lợi chi trả linh hoạt. Cụ thể, VITA - Sức Khỏe Vàng và VITA - Sức Khỏe Kim Cương được nhiều khách hàng lựa chọn nhờ khả năng hỗ trợ chi phí y tế và viện phí tại các cơ sở y tế trong nước. Doanh nghiệp cho biết, mục tiêu của các sản phẩm này là giúp người tham gia được tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp mà không phải quá lo lắng về chi phí.

Theo Generali Việt Nam, việc chi trả quyền lợi được thực hiện đúng quy trình và cam kết, góp phần giúp khách hàng an tâm khi sử dụng dịch vụ y tế. Doanh nghiệp cho biết tiếp tục phát triển các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe linh hoạt, mở rộng phạm vi bảo vệ để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Thái Anh