Giải bóng rổ trẻ VnExpress kỳ vọng đưa học sinh thi đấu quốc tế

Hà NộiGiải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja trở lại, quy mô 36 đội, kỳ vọng là bệ phóng để học sinh THPT vươn ra quốc tế.

Thông tin được ông Ngô Mạnh Cường - Phó ban tổ chức - đưa tại lễ họp báo công bố giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 Cup Ziaja, diễn ra sáng 2/10 tại Hà Nội. Sự kiện do Báo VnExpress và công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT phối hợp tổ chức, có sự cố vấn chuyên môn từ Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam.

Ông Ngô Mạnh Cường - Tổng giám đốc FPT Online, Phó ban tổ chức phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: Tùng Đinh

Đại diện ban tổ chức cho biết, năm 2024, mùa giải đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, với sự tham gia của 24 đội bóng THPT, thu hút gần 4.000 khán giả theo dõi trực tiếp và hàng chục nghìn lượt xem trực tuyến mỗi trận. Tiếp nối thành công, tháng 5 năm nay, sự kiện mở rộng ra khu vực miền Nam với giải giao hữu Hà Nội - TP HCM, quy tụ 16 đội bóng THPT hàng đầu hai khu vực.

Theo ông Cường, giải đã đánh dấu một mô hình tổ chức mới, tạo không gian giao lưu thể thao giữa các đội bóng rổ THPT hàng đầu từ hai thành phố năng động nhất cả nước, đồng thời khẳng định cam kết của ban tổ chức trong việc xây dựng và phát triển sân chơi thể thao uy tín, chất lượng dành cho các em học sinh phổ thông trung học trên toàn quốc.

Sau hai giải đấu thành công, năm nay ban tổ chức tiếp tục đưa giải đấu quay trở lại với khu vực Hà Nội, nhằm góp phần thúc đẩy phong trào thể thao học đường tại Thủ đô. "Chúng tôi mong muốn đây là nơi rèn luyện bản lĩnh, tinh thần đồng đội và nuôi dưỡng đam mê cho các em. Với sự phối hợp chuyên môn từ Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam và đồng hành của đơn vị tài trợ, giải kỳ vọng trở thành bước đệm để nhiều gương mặt trẻ có cơ hội tiến xa hơn, thậm chí ra đấu trường quốc tế", ông Ngô Mạnh Cường bày tỏ.

Tại mùa giải 2025, mỗi trường trung học phổ thông ở Hà Nội được phép cử tối đa hai đội tham dự, gồm một đội nam và một đội nữ, quy mô tăng lên 36 đội. Thời gian đăng ký kéo dài từ nay đến hết ngày 7/10. Các trận đấu diễn ra từ 25/10 đến 6/12, trải qua 4 vòng gồm vòng bảng, tứ kết, bán kết và chung kết. Hai vòng cuối cùng được phát sóng trực tiếp trên nền tảng số, lễ bế mạc dự kiến diễn ra vào ngày 6/12.

Giải áp dụng luật bóng rổ 5x5 FIBA 2020. Cơ cấu giải thưởng gồm đội vô địch nhận 15 triệu đồng, hạng nhì 10 triệu, đồng hạng ba 7 triệu và cầu thủ xuất sắc nhất 5 triệu, kèm cúp, cờ, huy chương cùng quà tặng từ nhà tài trợ, áp dụng cho cả nội dung nam và nữ.

Đại diện ban tổ chức trả lời các câu hỏi từ phóng viên các báo, đơn vị truyền thông ở Hà Nội. Ảnh: Tùng Đinh

Song hành cùng giải là các hoạt động bên lề nhằm khích lệ tinh thần và lan tỏa không khí thi đấu. Media Day là dịp các đội bóng chụp ảnh, quay video giới thiệu và tham gia phỏng vấn truyền thông. Chương trình tập huấn "Slay Hard, Play Harder - Khí chất hơn, chơi chất hơn" triển khai tại nhiều trường THPT từ tháng 10 đến tháng 11, bao gồm workshop chăm sóc sức khỏe, tư vấn tâm lý tuổi dậy thì và hoạt động trải nghiệm thể thao.

Đồng hành cùng giải là thương hiệu dược mỹ phẩm Ziaja (Ba Lan), do công ty Cổ phần Dược phẩm Bắc Ninh và tập đoàn Dược Mỹ phẩm Châu Âu (EUPC) phân phối tại Việt Nam. Thông tin về giải sẽ được cập nhật thường xuyên trên Báo VnExpress và fanpage chính thức.

Lan Anh