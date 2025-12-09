Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress khép lại mùa thứ ba

Sau hai trận chung kết, lễ trao giải được tổ chức ngay tại sân đấu, với sự tham gia của khoảng 100 cầu thủ học sinh, đại diện ban tổ chức, nhà tài trợ, đại diện Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam...
Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Văn Trọng, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, đánh giá cao công tác tổ chức và chất lượng chuyên môn. Ông cho rằng việc số đội tăng thêm so với mùa đầu, từ 24 lên 36, cho thấy sức hút của giải đấu, đồng thời mở ra cơ hội phát hiện thêm tài năng trẻ.
"Chúng tôi kỳ vọng, thông qua các giải đấu học đường sẽ phát hiện thêm nhiều tài năng cho các đội tuyển", ông Trọng nói.
Ban tổ chức cũng mời hai nhà vô địch bóng rổ quốc gia Melvin Phùng (trái) và Đinh Tiến Công đến giao lưu cùng người hâm mộ.
Trần Lưu Tường Minh, học sinh lớp 10 THPT Vinschool The Harmony, nhận danh hiệu Cầu thủ nam hay nhất giải sau khi ghi 19 điểm ở chung kết.
Danh hiệu nữ cầu thủ hay nhất được trao cho Vũ Dương Bảo Thy - học sinh lớp 12D7 THPT Phan Đình Phùng. Hai MVP của giải nhận cờ, phần quà và tiền mặt 5 triệu đồng.
THPT Phan Huy Chú - Đống Đa nhận giải "Viral" cho video có tương tác cao nhất trên mạng xã hội. Đây là phần thi bên lề, ghi lại khoảnh khắc "biến hình" từ học sinh thành cầu thủ, khuyến khích các em thể hiện sự sáng tạo.
Cũng trong phần thi này, THPT Alpha giành giải "Chất nhất" cho đội có tổng điểm từ ban tổ chức và khán giả cao nhất. Mỗi giải thưởng trị giá 5 triệu đồng.
Ở hạng mục đội cổ vũ sôi động nhất, THPT Phan Đình Phùng nhận thưởng cho vòng bán kết, còn THPT Cầu Giấy nhận giải vòng chung kết. Giải thưởng trị giá 2 triệu đồng tiền mặt kèm quà từ nhà tài trợ.
Ban tổ chức cùng các đội chụp ảnh lưu niệm sau lễ bế mạc. Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja do VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT tổ chức, với sự đồng hành của Ziaja và sự giám sát của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam. Sự kiện thuộc đề án "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030".
Lan Anh
Ảnh: Giang Huy