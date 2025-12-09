Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress khép lại mùa thứ ba

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Văn Trọng, Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, đánh giá cao công tác tổ chức và chất lượng chuyên môn. Ông cho rằng việc số đội tăng thêm so với mùa đầu, từ 24 lên 36, cho thấy sức hút của giải đấu, đồng thời mở ra cơ hội phát hiện thêm tài năng trẻ.

"Chúng tôi kỳ vọng, thông qua các giải đấu học đường sẽ phát hiện thêm nhiều tài năng cho các đội tuyển", ông Trọng nói.