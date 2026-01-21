Giải bóng rổ Trẻ VnExpress - điểm chạm giáo dục sức khỏe tuổi dậy thì

Kết hợp thi đấu và tư vấn tâm sinh lý, Giải bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja thu hút gần 6.000 học sinh tham gia chuỗi School Tour năm 2025.

Không giới hạn trong nhà thi đấu, Giải bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja mở rộng phạm vi ảnh hưởng qua chuỗi hoạt động School Tour tại các trường học. Tại đây, học sinh vừa giao lưu thể thao với tuyển thủ, vừa được hướng dẫn kiến thức chăm sóc da và sức khỏe tuổi dậy thì.

School Tour trong khuôn khổ giải Giải bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja diễn ra hồi tháng 12 năm ngoái tại THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội). Ảnh: VYB

Ở lứa tuổi này, học sinh trải qua giai đoạn biến đổi hormone mạnh mẽ, đồng thời chịu áp lực về ngoại hình và tâm lý. Tuy nhiên, các nội dung hướng dẫn bài bản về sức khỏe trong trường học chưa thực sự phổ biến. Nhiều em chỉ tiếp cận kiến thức khi đi khám cùng phụ huynh, trong khi thông tin trên mạng xã hội thường thiếu kiểm chứng, dễ dẫn đến hiểu sai.

Khoảng trống này khó lấp đầy khi không ít học sinh ngại chia sẻ vấn đề cá nhân. Nghiên cứu trên Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ (National Library of Medicine) ghi nhận các rào cản xã hội như cảm giác xấu hổ, lo bị đánh giá khiến các em thu mình lại.

Trong bối cảnh đó, School Tour tạo không gian cởi mở để các em dễ lên tiếng, khi vấn đề được nêu ra trong môi trường tập thể. Giáo sư tâm lý học Irvin D. Yalom (Đại học Stanford, Mỹ) gọi đây là cảm giác "mình không đơn độc", giúp giảm sự cô lập, từ đó tăng khả năng sẵn sàng chia sẻ. Nghiên cứu về giáo dục vị thành niên trên tạp chí Reproductive Health cũng cho thấy môi trường trao đổi nhóm giúp học sinh tự tin hơn khi thảo luận về sức khỏe.

Các em học sinh check-in nhận quà từ thương hiệu Ziaja tại School Tour THPT Phan Đình Phùng. Ảnh: VYB

VnExpress Youth Basketball - Cup Ziaja là ví dụ cho hướng tiếp cận này. Tại các điểm dừng chân, bên cạnh hoạt động thể chất, ban tổ chức lồng ghép workshop về sức khỏe học đường, soi da và tư vấn trực tiếp cùng bác sĩ.

Sau phần tọa đàm chuyên môn, học sinh tham gia giải đố kiến thức và nhận quà là các sản phẩm chăm sóc da từ nhà tài trợ Ziaja. Việc kết hợp giữa "học mà chơi" giúp tăng tính ghi nhớ và động lực thực hành cho các em.

Năm nay, Giải bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja đã tổ chức tổng cộng 5 School Tour ở các trường Trí Đức (TP HCM, hai lần), Mạc Đĩnh Chi (TP HCM), Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội) và Phan Đình Phùng (Hà Nội), thu hút gần 6.000 học sinh tham gia.

Đại diện Ziaja cho biết thương hiệu đồng hành cùng giải không chỉ ở vai trò tài trợ, mà muốn hỗ trợ học sinh trong giai đoạn nhiều thay đổi về thể chất.

"Bên cạnh vận động và kết nối bạn bè, các em cần kiến thức tự chăm sóc sức khỏe, từ làn da đến thói quen sinh hoạt. School Tour được thiết kế để đưa nội dung đó đến gần học sinh theo cách dễ hiểu, phù hợp môi trường học đường", vị đại diện nói.

Hải Long