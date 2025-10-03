Giải bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 mở đăng ký

Hà NộiGiải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja, dành cho học sinh THPT khu vực Hà Nội, mở đăng ký từ nay đến hết 7/10.

Theo quy định, mỗi trường được đăng ký tối đa hai đội, gồm một nam và một nữ. Tổng quy mô giải là 36 đội, trong đó 24 đội nam, 12 đội nữ. Thành phần một đội bao gồm 15 vận động viên, một trưởng đoàn, một huấn luyện viên trưởng, một huấn luyện viên phó, cùng một cán bộ y tế và một săn sóc viên. Trong suốt giải, mỗi học sinh chỉ được tham gia một đội.

Trưởng đoàn đại diện điền các thông tin đăng ký thi đấu trên website chính thức. Nếu số lượng vượt giới hạn, ban tổ chức chọn theo thứ tự thời gian đăng ký. Vòng bảng bắt đầu từ 25/10 tại các nhà thi đấu trên địa bàn Hà Nội, trải qua vòng bảng, tứ kết, bán kết và chung kết. Lễ bế mạc dự kiến tổ chức ngày 6/12.

Các đội quan tâm đăng ký tại đây.

Cầu thủ thi đấu tại giải giao hữu khu vực TP HCM hồi tháng 5. Ảnh: BTC

Các đội sau khi đăng ký sẽ chia thành các bảng. Với bảng nam, 24 đội bốc thăm vào 8 bảng, thi đấu vòng tròn, đội nhất mỗi bảng vào tứ kết. Từ tứ kết, các đội thi đấu loại trực tiếp để chọn ra hai đội tranh chung kết. Với bảng nữ, 12 đội chia thành bốn bảng, thi đấu vòng tròn để chọn bốn đội vào bán kết, sau đó tiếp tục loại trực tiếp đến trận tranh ngôi vô địch.

Điểm số được tính theo thể thức vòng tròn, đội thắng được 2 điểm, thua được 1 điểm, bị truất quyền thi đấu tính 0 điểm. Khi có từ hai đội bằng điểm, ban tổ chức sẽ xét chỉ số phụ gồm kết quả đối đầu, hiệu số điểm thắng - thua, tổng điểm thắng và cuối cùng là bốc thăm. Đội bỏ cuộc sẽ bị loại, đối thủ được xử thắng với tỷ số 25 - 0. Đội đến muộn quá giờ quy định của trận đấu 15 phút, xem như bỏ cuộc

Giải áp dụng luật bóng rổ 5x5 FIBA 2020 do Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam ban hành. Mỗi trận gồm bốn hiệp, mỗi hiệp 10 phút, thời gian nghỉ giải lao giữa hai hiệp là 10 phút. Trường hợp hòa, hai đội thi đấu hiệp phụ 5 phút để phân định thắng thua. Trước khi vào sân, vận động viên bắt buộc phải xuất trình thẻ học sinh hoặc giấy tờ tùy thân đã đăng ký với ban tổ chức.

Ban tổ chức cấp áo thi đấu, các đội đăng ký màu áo trước để tránh trùng. Toàn bộ cầu thủ phải mặc trang phục đồng bộ, sơ vin áo, mang giày bóng rổ hoặc giày bata. Các vật dụng bảo hộ như băng tay, đệm gối, kính thể thao được chấp nhận nếu không gây nguy hiểm. Các phụ kiện kim loại, nhựa cứng hay trang sức không được phép mang theo.

Đội nam THPT Marie Curie nâng cúp vô địch ở giải giao hữu hồi tháng 5. Ảnh: BTC

Cơ cấu giải thưởng gồm đội vô địch nhận 15 triệu đồng, hạng nhì 10 triệu, đồng hạng ba 7 triệu và cầu thủ xuất sắc nhất 5 triệu, kèm cúp, cờ, huy chương cùng quà tặng từ nhà tài trợ, áp dụng cho cả nội dung nam và nữ.

Ban tổ chức cũng đưa ra quy định về khiếu nại và kỷ luật. Khiếu nại phải do trưởng đoàn lập văn bản gửi sau trận đấu. Vấn đề chuyên môn được trọng tài xử lý trực tiếp, khiếu nại về nhân sự yêu cầu nộp phí 2 triệu đồng.

Nếu khiếu nại đúng, đơn vị vi phạm phải hoàn trả phí và chấp nhận hủy kết quả trận đấu. Những trường hợp vi phạm điều lệ, xúc phạm trọng tài hoặc gây mất đoàn kết sẽ bị xử lý từ cảnh cáo đến truất quyền thi đấu, đồng thời báo cáo tới cơ quan chủ quản.

Giải đấu do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) tổ chức, đồng hành cùng thương hiệu dược mỹ phẩm Ziaja, hướng tới mục tiêu tạo một sân chơi thể thao lành mạnh cho học sinh phổ thông.

Lan Anh